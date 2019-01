Ceriano. Nuova agente al comando di Polizia Locale

E’ entrata in servizio all’inizio del nuovo anno

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 7 gennaio 2019 – E’ in servizio dal 2 gennaio Monica Castelluccia, la nuova agente di Polizia locale assunta nella pianta organica del Comune di Ceriano Laghetto.

La nuova vigilessa ha superato il concorso bandito dalla città di Cinisello Balsamo e inizia qui la sua carriera lavorativa in Polizia Locale.

A darle il benvenuto, oltre al comandante della Polizia Locale, Giuseppe Sessa e al sindaco Dante Cattaneo, anche l’assessore delegato alla Sicurezza Antonio Magnani, che si è congratulato con lei, augurandole il meglio in questa avventura professionale. “Avrà da svolgere più attività essendo il nostro un piccolo Comune dove tutti devono fare tutto, ma sono sicuro che sarà in grado di farlo al meglio” -ha commentato Magnani. “Una delle priorità resta il contrasto allo spaccio di stupefacenti nell’area tra le stazioni ferroviarie e i boschi del Parco delle Groane, ma ad essa si aggiungono tutti gli altri servizi di prevenzione sul territorio”.

Con il suo arrivo, l’ufficio dispone ora di tre operatori di Polizia Locale, compreso il commissario comandante, oltre ad un ausiliario.

