DOMANI A SPOLETO (PERUGIA) A PRESENTAZIONE STATUA LIGNEA RESTAURATA ANCHE GRAZIE A REGIONE LOMBARDIA

INTERVENTO PARTE DEL PROGETTO ICOM ITALIA ‘ADOTTA UN MUSEO’. OGGETTO DEI RECUPERI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAL SISMA 2016

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2019 – L’assessore all’Autonomia e Cultura di

Regione Lombardia Stefano Bruno Galli parteciperà domani,

martedì 8 gennaio, a Spoleto (PG), alla presentazione del

restauro di una statua lignea del XVI secolo già nella chiesa di

San Pellegrino a Norcia, nel Museo Diocesano di Spoleto.

Si tratta di un intervento reso possibile grazie al

finanziamento del Museo Bagatti Valsecchi di Milano e alla

raccolta fondi realizzati insieme a Regione Lombardia,

nell’ambito dell’iniziativa di Icom Italia ‘Adotta un Museo’,

grazie al quale sono stati completati due importanti restauri di

opere danneggiate dal terremoto del 2016.

Oltre alla statua lignea, tornerà infatti presto alla luce anche

la tela seicentesca raffigurante San Carlo Borromeo, nella

Chiesa di S. Francesco ad Arquata del Tronto (AP).

L’iniziativa ‘Adotta un museo’, promossa da Icom Italia (il

comitato italiano dell’International Council of Museums) a

favore dei Musei danneggiati dai disastri naturali, ha

consentito di dare un aiuto concreto alle strutture che si

trovano in situazioni di grave emergenza. In particolare, è

stato dato sostegno ai Musei per la ripresa dei servizi, per la

valorizzazione delle loro collezioni e dei territori di

riferimento, oltre che per il restauro e il recupero degli

edifici e dei beni danneggiati.

Il Museo Bagatti Valsecchi di Milano ha confermato da subito il

suo sostegno ai Musei colpiti dal sisma: in occasione della

mostra ‘Ritorno a Cola dell’Amatrice. Opere dalla Pinacoteca

Civica di Ascoli Piceno’, esposizione a cura di Vittorio Sgarbi

realizzata con il supporto di Regione Lombardia, la casa museo

milanese ha aderito alla campagna Icom Italia, destinando parte

del budget dell’iniziativa al restauro di opere d’arte e

promuovendo una raccolta fondi dedicata.