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Proverbio: La luna di Gennaio fa luce come giorno chiaro

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Estrazione Lotteria Italia 2018-2019: elenco biglietti vincenti

07-01-2019 09:25:28 am
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Lotteria Italia 2018/2019: tutti i biglietti vincenti dell’estrazione del 6 gennaio 2019

1° Premio:  € 5.000.000 –  serie G numero 154304 venduto a Sala Consilina

2° Premio:  € 2.500.000 – serie E numero 449246 venduto a Napoli

3° Premio: € 1.500.000 – serie E numero 265607 venduto a Pompei

4° Premio:  € 1.000.000 –  serie P numero 386971 venduto a Torino

5° Premio:  € 500.000   –    serie F numero 075026 venduto a Fabro

 

I 50 Biglietti vincenti premi di seconda categoria di € 50.000 ciascuno

I 274888 OSTRA VETERE (AN)
F 498108 VALLATA (AV)
F 390919 RIMINI (RN)
R 314320 ROMA (RM)
O 147211 TORINO (TO)
C 145861 BAGNO A RIPOLI (FI)
A 287738 ISOLA RIZZA (VR)
D 306495 MILANO (MI)
C 287214 ROVATO (BS)
C 368903 ARDEA (RM)
A 173041 ROMA (RM)
D 110210 RENDE (CS)
M 377086 MILANO (MI)
L 128274 SESTRI LEVANTE (GE)
D 110125 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
D 086101 MESSINA (ME)
B 374738 ROZZANO (MI)
D 364954 ROMA (RM)
P 350392 VERBANIA (VB)
E 104858 ZOLA PREDOSA (BO)
C 166463 RICCIONE (RN)
M 393499 S. ZENONE AL LAMBRO (MI)
O 368802 FRASCATI (RM)
D 288046 SIROR (TN)
G 124020 MODENA (MO)
F 236454 MONTEROTONDO (RM)
F 393220 NAPOLI (NA)
A 020572 PESCARA (PE)
E 164072 SALA CONSILINA (SA)
F 311760 MILANO (MI)
P 001813 RAVENNA (RA)
G 290743 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
C 373341 ARESE (MI)
R 433509 ROMA (RM)
R 098556 PIETRASANTA (LU)
M 083822 ROMA (RM)
C 422166 VENEZIA (VE)
O 160746 MILANO (MI)
I 094754 ANTRODOCO (RI)
G 173049 SIRACUSA (SR)
A 029829 PESCARA (PE)
D 127008 ZOLA PREDOSA (BO)
F 420147 GIARRE (CT)
C 381115 ROMA (RM)
P 472937 CASTELVETRANO (TP)
Q 121038 TRAPANI (TP)
D 202580 ROMA (RM)
C 121622 ROMA (RM)
D 486715 VALMONTONE (RM)
Q 160562 RESCALDINA (MI)“

 

I  150 biglietti vincenti dei premi di terza categoria di  € 25.000 ciascuno

F 449305 PONTE NELLE ALPI (BL)
F 441332 MILANO
C 251258 TREBASELEGHE (PD)
N 205043 MILANO
F 228117 VERONA
I 435642 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
C 264756 BUSSOLENGO (VR)
I 143127 PORTICI (NA)
G 053267 SALERNO (SA)
B 033257 MILANO
L 322863 BARZANO (LC)
D 222028 BORGO SAN LORENZO (FI)
P 328624 GRAGNANO (NA)
A 389476 FIRENZE
M 070349 SANT ANTONINO DI SUSA (TO)
I 043778 RAPALLO (GE)
P 375567 BOLOGNA
F 446319 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
G 291041 CINISI (PA)
B 412410 CREMONA
O 242876 MILANO
M 228238 MINTURNO (LT)
O 110345 CASTELLO DI ANNONE (AT)
G 454485 TEANO (CE)
B 054352 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
Q 153674 COLOGNO MONZESE (MI)
F 336012 MIRADOLO TERME (PV)
E 282080 SORRENTO (NA)
A 437037 BOLOGNA
F 483266 TORINO DI SANGRO (CH)
E 238936 ROMA
L 385022 ROMA
B 186202 RIOLA SARDO (OR)
P 213885 PARMA
I 449362 MODUGNO (BA)
O 426552 CATANZARO
R 083674 PIOSSASCO (TO)
B 159232 VARAZZE (SV)
E 381754 ROMA
Q 087308 ROMA
N 058961 CARATE BRIANZA (MB)
P 045537 GIUSSANO (MB)
E 054072 SPRESIANO (TV)
O 172952 CASTROCIELO (FR)
D 144959 CASTELLO DI ANNONE (AT)
P 164665 TRENTO
G 038044 ROMA
M 424761 SESTRI LEVANTE (GE)
E 291736 ROMA
E 028967 CASTROCIELO (FR)
N 499134 POMEZIA (RM)
N 116814 BOLZANO
Q 028432 NAPOLI
L 021117 CATANZARO
Q 140209 MILANO
E 092237 NAPOLI
P 398606 ROMA
O 112638 LIMBIATE (MB)
F 118209 CASTELCIVITA (SA)
L 485119 FIRENZE
Q 456643 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
L 198702 RENDE (CS)
L 271942 BRENTINO BELLUNO (VR)
P 054137 CAVAION VERONESE (VR)
E 268785 PIANOPOLI (CZ)
F 313698 TREPPO LIGOSULLO (UD)
N 078558 ROMA
P 377748 CONEGLIANO (TV)
B 420877 VALLEGGIA (SV)
M 246350 BELFORTE MONFERRATO (AL)
B 169824 FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
I 454688 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
M 341380 POLLENA TROCCHIA (NA)
L 237446 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
F 385154 FRASCATI (RM)
Q 110912 FIRENZE
E 011547 CAMPOFELICE DI ROCCELLA (PA)
B 183422 RICCIA (CB)
C 280876 STEZZANO (BG)
M 387204 ROMA
Q 173962 LECCE
I 347875 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
M 491260 MILANO
N 132501 BACOLI (NA)
G 060311 ROMA  P 309645 ROMA
R 186657 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
D 403759 NOCERA SUPERIORE (SA)
N 354074 ORIO AL SERIO (BG)
L 067272 SOLAROLO (RA)
B 477823 MONSUMMANO TERME (PT)
L 130853 RHO (MI)
L 045270 PATERNO (CT)
E 119787 MUGNANO DI NAPOLI (NA)
L 311771 MILANO
E 432914 VARNA (BZ)
N 488731 RIMINI
C 428687 CEGGIA (VE)
G 157462 CAMPAGNA (SA)
L 038874 POGGIO RENATICO (FE)
D 327434 MILANO
A 202572 MILANO
L 222381 ROMA
C 044703 VICO NEL LAZIO (FR)
A 463256 PERUGIA
Q 000588 ROMA 25.00
A 441232 MONFALCONE (GO)
Q 341529 FIUMICINO (RM)
M 191430 CONFIENZA (PV)
N 120350 MATERA
I 425021 SULMONA (AQ)
A 144784 TORRE ANNUNZIATA (NA)
F 399499 MILANO
R 311302 BARBERINO DI MUGELLO (FI)
A 080997 DESENZANO DEL GARDA (BS)
P 486317 ROMA
Q 081487 SOMMACAMPAGNA (VR)
O 146119 ROMA
M 430533 GENOVA
C 267136 CECINA (LI)
F 442404 CASTELVETRANO (TP)
G 324310 ANAGNI (FR)
N 475532 ORIOLO ROMANO (VT)
C 027156 SONDRIO (SO)
G 464412 MILANO
N 050606 PALERMO
G 030842 TREVISO
R 412982 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
C 140039 ARSAGO SEPRIO (VA)
C 041191 BRESCIA
P 372123 BOJANO (CB)
N 324490 MILANO
L 051862 ISCHIA (NA)
A 421046 CASILINA (RM)
L 365933 REGGIO EMILIA (RE)
F 392396 ROMA
D 426055 ASTI
M 076110 CERIGNOLA (FG)
Q 334016 FINALE LIGURE (SV)
P 449830 CESANO MADERNO (MB)
P 435411 S GIOVANNI VALDARNO (AR)
D 342846 FALCONARA MARITTIMA (AN)
E 295119 CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
L 155919 MATERA
L 458046 COLONNELLA (TE)
C 008214 NICHELINO (TO)
B 261354 BORGARO TORINESE (TO)
D 408617 CAMPAGNA (SA)

Redazione

 

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