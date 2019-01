STAZIONE CENTRALE MILANO. DE CORATO: RADDOPPIARE AGENTI POLFER ALL’INTERNO E IN PIAZZA DUCA D’AOSTA

ASSESSORE: BENE OPERAZIONI POLIZIA MA SITUAZIONE FUORI CONTROLLO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 gennaio 2019 – “Ancora una volta un plauso alle Forze

dell’ordine per il grande lavoro di controllo svolto in stazione

Centrale, ormai zona franca per la criminalità, soprattutto da

parte degli sbandati e clandestini che bivaccano giorno e notte

nelle aiuole di piazza Duca d’Aosta”. Lo ha affermato

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale, Riccardo De Corato, commentando alcuni recenti episodi

delinquenziali.

QUATTRO ARRESTI NEI GIORNI SCORSI – Oggi è stato reso noto che

lo scorso 2 gennaio è finito in manette un 18enne del Senegal

per aver aggredito una coppia di anziani, colpendoli entrambi al

volto e rubando la borsa della donna. Nei giorni successivi sono

stati arrestati due giovani, proveniente dalla Guinea e dal

Gambia per cessione di stupefacenti. Infine, un congolese di 30

anni è stato bloccato mentre cercava di vendere dell’hashish

all’interno di un bar della Stazione Centrale e, dopo essere

stato sorpreso, ha reagito colpendo gli agenti e cercando di

fuggire, ma è stato bloccato da un’altra pattuglia che lo ha

trovato in possesso di hashish e cocaina. Infine, sabato scorso

un uomo ha urinato su una volante della Polizia di Stato.

TOTALE DISPREZZO PER LO STATO – “Siamo ormai arrivati – ha

aggiunto De Corato – alla totale mancanza di rispetto per la

divisa e per lo Stato stesso. La stazione Centrale, biglietto da

visita per la città che accoglie turisti, anche solo di

passaggio, siamo nel degrado più assoluto. Spaccio, rapine

violente, aggressioni e rese dei conti tra gli extracomunitari

accampati nelle aiuole e tanto altro, un vero e proprio girone

dell’inferno dantesco”.

CERTEZZA DELLA PENA – “Il lavoro svolto dalle Forze dell’ordine

in Stazione Centrale – ha spiegato – è indubbiamente ottimo,

tuttavia, vista la gravità della situazione, è chiaro che è

necessario il raddoppio della Polfer dentro allo scalo

ferroviario e dei poliziotti e militari fuori dallo stesso, così

da garantire l’adeguato livello di sicurezza ai milanesi e a

chiunque circoli nella zona”. “È evidente – ha concluso

l’assessore De Corato – che serve la certezza della pena, per

non vanificare gli sforzi delle Forze dell’ordine e per smentire

i malviventi che credono di poter delinquere sempre e comunque

impunemente, senza dover mai scontare una condanna”.

Redazione