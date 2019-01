Trionfo dell’Italia nel Lainate International Youth Cup C13 di Calcio a 5 AMF

Disputato nello scorso week end 4/6 Gennaio 2019 presso il Palacairoli di Lainate (MI), il Lainate International Youth Cup Categoria 13 anni (Nati 2006/2007/2008) , trofeo amichevole giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Football Sala col Patrocinio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Lainate che ha visto la partecipazione di 6 rappresentative nazionali: Italia , Svizzera , Principato di Seborga, Regno Unito, oltre alle rappresentanze di Bolivia e Perù composte da atleti residenti in Italia.

Di seguito i risultati della manifestazione:

Venerdì 4 Gennaio:

Ore 16.00-18.00 Gara 1A: Italia vs Regno Unito ; 9-6

Ore 18.00-20,00 Gara 1B: Principato di Seborga vs Svizzera ; 7-6

Sabato 5 Gennaio:

Ore 10,00-12,00 Gara 2A: Italia vs Bolivia 12-4

Ore 12,00-14,00 Gara 2B: Principato di Seborga vs Perù 13-0

Ore 14,00-16,00 Pausa Pranzo

Ore 16,00-18,00 Gara 3: Regno Unito vs Bolivia 4-3

Ore 18,00-20,00 Gara 3: Svizzera vs Perù 19-1

Domenica 6 Gennaio:

Ore 9,00-10,45 Semifinale 1: Italia (1A) vs Svizzera (2B) 9-2

Ore 10,45-12,30 Semifinale 2: Principato di Seborga (1B) vs Regno Unito (2A) 5-3

Ore 12,30-14,15 Finale 5°-6°: Bolivia (3A) vs Perù (3B) 8-6 dcr

Ore 14,15-16,00 Finale 3°-4°: Svizzera vs Regno Unito 6-13

Ore 16,00-17,45 Finale 1°-2°: Italia vs Principato di Seborga 13-2

Premio Miglior Giocatore: Lattari Cristian – Italia

Premio Miglior Portiere: Williams Ivor -Regno Unito