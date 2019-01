Abbiategrasso. Concorso “Il presepe più bello” nelle scuole cittadine

Assegnati i premi alle realizzazioni ritenute più meritevoli

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 8 gennaio 2019 – Come ogni anno, il Comune di Abbiategrasso propone alle scuole cittadine di partecipare al concorso “Il Presepe più bello” nell’ambito delle iniziative previste nel Piano per i Servizi Educativi e Scolastici.

L’iniziativa ha lo scopo di incentivare l’impegno e la creatività di tutte le scuole: lo scorso 20 dicembre il sindaco Cesare Nai, insieme all’assessore ai Servizi per l’Infanzia, Educativi e Scolastici Eleonora Comelli, ha incontrato alunni, dirigenti, insegnanti e personale parascolastico nelle diverse strutture e ha visionato i diversi presepi realizzati. Ecco i vincitori e le relative motivazioni di merito:

Scuola dell’infanzia “Papa Giovanni XXIII”

“Per la capacità di lavorare a un tema così importante e ai suoi valori … per saperlo trasmettere ai più piccoli attraverso l’arte, l’educazione, la condivisione e la fantasia.”

Scuola Primaria “Umberto e Margherita Di Savoia”

“Per la capacità di lettura e per i valori intrinsechi rappresentati… Per l’inclusione e l’attenzione verso tutti, per la volontà di essere una sola grande Famiglia.”

Scuola Secondaria di I grado Istituto Comprensivo “Tiziano Terzani”

“Per la capacità di adattarsi al cambiamento e accettarlo… Per la rielaborazione e per la volontà di far ricordo e trasformare il dolore in speranza… Per il simbolismo che racchiude ogni valore.”

Ogni scuola vincitrice ha ricevuto un contributo economico di € 150.

Redazione