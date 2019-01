Anche a Busto Garolfo attivo il “Servizio d’ascolto” dei Carabinieri della Compagnia di Legnano

(mi-Lorenteggio.com) Busto Garolfo, 8 gennaio 2019 – anche a Busto Garolfo si attiverà a breve il nuovo “Servizio d’ascolto”: un progetto organizzato dalla Compagnia Carabinieri di Legnano, finalizzato a facilitare l’incontro e l’ascolto dei cittadini anche al di fuori della Stazione Carabinieri.

I cittadini potranno utilizzare questa opportunità per ricevere indicazioni e informazioni.

Gli incontri avranno cadenza mensile e sul nostro territorio comunale si svolgeranno secondo il seguente calendario:

• a Busto Garolfo ogni giorno 2 del mese in Piazza Lombardia, dalle 18:15 alle 19:15;

• a Olcella ogni giorno 15 del mese in Via Santa Geltrude angolo Via Montebello, dalle 9 alle 10.

Redazione