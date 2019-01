Buccinasco rende omaggio a Fabrizio De Andrè con la rassegna”Si chiamava Faber”

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 8 gennaio 2019 – Vent’anni fa, era l’11 gennaio 1999, moriva Fabrizio De André, uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi, capace di raccontare in parole e musica le realtà più minime, trasformare in poesia le storie di emarginati, prostitute, ribelli. Un artista popolare e raffinato che ha saputo, in quasi quarant’anni di carriera, rinnovare profondamente la musica leggera italiana, entrando perfino nelle antologie scolastiche di letteratura.

A vent’anni dalla sua scomparsa, il Comune di Buccinasco gli rende omaggio organizzando la breve ma ricca rassegna “Si chiamava Faber”, in programma venerdì 11 e sabato 12 gennaio, tra la biblioteca comunale (via Fagnana 6) e l’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), libri, musica, fotografie, cinema per ricordare il grande cantautore genovese.

“La passione per le canzoni intramontabili di Fabrizio De André – spiegano i consiglieri comunali Claudia Bianchi e Stefano Parmesani, promotori della rassegna con l’assessorato alla Cultura – accomuna molti di noi attraversando le generazioni, proprio perché il patrimonio artistico di De André è universale. Avremo il privilegio di ospitare a Buccinasco il musicista Giorgio Cordini, che ha lavorato con De André per otto anni, sarà con noi sabato 12 gennaio, a raccontarci i suoi ricordi dopo l’uscita del suo libro ‘I miei otto anni con Fabrizio De André’ e in serata all’Auditorium terrà un grande concerto insieme a Teo Manzo. Sempre sabato ricorderemo De André anche con una mostra fotografica, mentre venerdì 11 (anniversario della sua scomparsa) proietteremo in Auditorium il film documentario ‘Fabrizio De André – principe libero’. Tanti linguaggi artistici diversi, tra parole, immagini e musica, per rendere omaggio a un artista che non smetteremo mai di ascoltare”. Tutte le iniziative saranno a ingresso libero e sarà possibile lasciare un’offerta per una raccolta fondi destinata agli sfollati del ponte Morandi di Genova, città natale di De André.

FABRIZIO DE ANDRÉ – PRINCIPE LIBERO Auditorium Fagnana (via Tiziano 7, Buccinasco MI) – venerdì 11 gennaio, ore 20.30 La sera del 27 agosto 1979, l’anonima sequestri rapisce il cantautore Fabrizio De André e la sua compagna, la cantante Dori Ghezzi, nella loro tenuta agricola in Sardegna. Da questo evento prende spunto una riflessione sulla vita e la carriera del cantautore genovese: la rassegna a lui dedicata si apre con la proiezione del film “Fabrizio De André – principe libero” diretto da Luca Facchini e interpretato da Luca Marinelli.

I MIEI OTTO ANNI CON FABRIZIO DE ANDRÉ Biblioteca comunale (via Fagnana 6, Buccinasco MI) – sabato 12 gennaio, ore 18 Venerdì 11 gennaio esce il libro “I miei otto anni con Fabrizio De André” (Fingerpicking.net) di Giorgio Cordini, musicista che ha suonato a fianco di De André tra il 1991 e il 1998. Il chitarrista ha rimesso in ordine i ricordi di quegli otto anni, dando vita a una raccolta di racconti e aneddoti che lo descrivono nel ruolo di collaboratore musicale di uno dei più grandi cantautori italiani. E nel descriversi riesce a raccontare un Fabrizio De André a tratti inedito, dai comportamenti spesso inattesi, che a volte stupiscono e ci fanno sorridere e che ci danno l’ennesima conferma della sua grandezza artistica. Sabato 12 gennaio Cordini sarà a Buccinasco per condividere i suoi con parole e musica.

FABRIZIO DE ANDRÉ – VERSI PER IMMAGINI Biblioteca comunale (via Fagnana 6, Buccinasco MI) – sabato 12 gennaio, ore 18.30 L’associazione Spazio6 (Vicenza) presenta un’esposizione di immagini ispirate ai versi di Fabrizio De André, anche quelli più nascosti o dimenticati. “Non sono un cantante ‘bene’, non sono un intellettuale. Sono solo uno che scrive canzoni guardandosi intorno”, diceva il grande cantautore genovese. E ancora: “C’è chi dice che far sognare sia compito di noi artisti: ma allora chi resta a raccontare la realtà? I giornali? Io non vendo sogni. I sogni si sognano, la realtà si racconta”. Questo suo modo di approcciarsi alla realtà, questo suo sguardo diretto su tutto ciò che gli sta attorno, diventa uno stimolo per i fotografi che gestiscono la loro espressività evidentemente alla stessa maniera, cioè con l’attenzione rivolta al reale. Fotografie di Mario Cuman, Elena Della Pozza, Gaetana Da Rin, Daniela Ferrari, Mirella Furlanello, Nicoletta Lavarda, Andrea Lomazzi, Stefano Molon, Giuseppe Pasetto, Attilio Pavin, Simonetta Pichi, Giorgia Pranovi, Giuseppe Tiso, Michela Tozzo, Antonio Visentin, Roberta Xausa.

CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ Auditorium Fagnana (via Tiziano 7, Buccinasco MI) – sabato 12 gennaio, ore 21 – INGRESSO LIBERO Gli artisti Teo Manzo e Giorgio Cordini ricordano il grande cantautore genovese, ripercorrendo in un grande concerto la sua vasta produzione artistica. Una serata dedicata agli appassionati di De André, un omaggio all’artista scomparso l’11 gennaio 1999.

