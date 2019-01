Installazione Teatrale Nobody a Vigevano

(mi-Lorenteggio.com) Vigevano, 8 gennaio 2019 – “NoBody” è un’installazione teatrale realizzata dalla Compagnia Teatrale FavolaFolle, in collaborazione con l’Associazione Lule Onlus, sul fenomeno della tratta e dello sfruttamento sessuale, che si terrà sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 17 alle ore 24 e domenica 20 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 20, presso la Sala Cavallerizza del Castello Sforzesco di Vigevano (Pv) in Piazza Ducale n°20.

“Nobody” è un’installazione teatrale che offre un’esperienza immersiva sul tema, un viaggio sensoriale che invita il pubblico a guardare oltre il velo dell’apparenza, prendendo coscienza in maniera immediata ed epidermica degli aspetti più oscuri del fenomeno. In una dinamica di prossimità tra performers e pubblico che innesca meccanismi relazionali con lo scopo di combattere l’ipocrisia e le barriere sovrastrutturali che affollano le discussioni sul tema

L’obiettivo di questo progetto è sensibilizzare la società civile sul tema della tratta di esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale di donne e minori, ponendo l’attenzione sugli aspetti umani più che su quelli politicolegali. La poca conoscenza del tema è una delle cause più importanti di propagazione del fenomeno ed è quindi la presa d’atto delle dinamiche ad esso legate, il punto di partenza di ogni campagna di sensibilizzazione.

Questa campagna di sensibilizzazione e comunicazione è prevista all’interno del progetto “Mettiamo le Ali 2.0 – Dall’emersione all’integrazione”, iniziativa sovra provinciale finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità per la realizzazione di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone.

L’installazione è vietata ai minori di 14 anni, ha una durata di 40 minuti in cui il pubblico, composto da 20 persone alla volta, attraverserà 6 spazi e incontrerà 5 attrici che lo accompagneranno in un viaggio sensoriale.

Durante l’arco delle giornate sono previsti diversi orari d’ingresso al percorso, pertanto è vivamente consigliata la prenotazione.

INGRESSO AL PUBBLICO GRATUITO grazie al Patrocinio del Comune di Vigevano Info e prenotazioni: 392 99 392 99 oppure info@favolafolle.com Sito internet: www.luleonlus.it/nobody

Performers: Giada Catone, Dalila Cozzolino, Ilaria Nadin, Chiara Crovetto, Viola Branco. Regia: Carlo Compare Coreografie: Giada Catone Musiche originali: Francesco Crovetto/Monzoa Studio Organizzazione: Gabriele Paina, Matteo Sala, Oriana Scialino Allestimento: Teatro Pane e Mate