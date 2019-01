(mi-Lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2019 – In occasione dell’anniversario dieci anni dall’apertura

il 19 gennaio gennaio 2019 alle ore 15:00 il Museo Martinitt e Stelline vi invita a scoprire il percorso multimediale

attraverso una visita guidata in compagnia di ex Martinitt e Stelline.

Al termine verrà distribuito ai partecipanti un piccolo omaggio.

La partecipazione all’evento è gratuita

Prenotazione obbligatoria

Redazione