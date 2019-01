venerdì 11 gennaio – Cantata anarchica per Fabrizio De André a Milano, Roma, Torino, Bologna e Parigi

Come ogni anno, torna il concerto autorganizzato per ricordare

Fabrizio De Andrè a 20 anni dal giorno della sua scomparsa, cantando e

suonando le sue poesie.

Si canterà e suonerà dalle 20 a tarda notte sul sagrato di Piazza

Duomo a Milano con chitarre, fisarmoniche, flauti, violini, cajon,

djembè, mandolini, bouzouki, kazoo.

Per tutta la notte saranno attive tutte le linee notturne di ATM.

Negli anni scorsi hanno partecipato migliaia di persone, e anche

quest’anno si preannuncia una grande partecipazione (1.900

partecipanti e più di 15.000 persone interessate all’evento

https://www.facebook.com/events/2170209979696167/?active_tab=about)

In concomitanza alla cantata gli amici della Mazurka Klandestina

organizzano, come ogni anno, la Ballata per De André. In Piazza San

Fedele si potrà anche volteggiare al suono della musica di Fabrizio.

https://www.facebook.com/events/488097181716107/

E come gli anni scorsi anche quest’anno la cantata si diffonde..

quest’anno si farà anche:

a Roma

www.facebook.com/events/539828403147938

a Bologna

https://www.facebook.com/events/1910029612428563/

a Torino

https://www.facebook.com/events/294540977865215/

e a Parigi!

https://www.facebook.com/events/1439767429490599/