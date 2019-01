BRESCIA. ARRESTI OPERAZIONE ABIAD, DE CORATO: TERRITORIO A RISCHIO INFILTRAZIONE TERRORISMO ISLAMICO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 09 gennaio 2019 – “Un ottimo lavoro di indagine quello

svolto dai Carabinieri del Ros”. Così l’assessore alla

Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia,

Riccardo De Corato, commenta gli arresti di questa mattina a

seguito dell’operazione antiterrorismo denominata ‘Abiad’,

operazione che ha coinvolto anche il territorio bresciano.

ARRESTATO FACEVA PROPAGANDA SU SOCIAL – “I componenti del

gruppo criminale, composto prevalentemente da tunisini –

aggiunge De Corato – sono accusati di terrorismo e associazione

a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina. In particolare questa associazione curava anche

l’espatrio di soggetti ricercati dalle forze di polizia tunisine

in quanto sospettati di connessioni con formazioni terroristiche

di matrice ‘confessionale’. Uno degli indagati è accusato di

aver fatto sui social propaganda jihadista”.

CONTESTATO FAVOREGGIAMENTO IMMIGRAZIONE CLANDESTINA A TUNISINO

“Tra gli arrestati – sottolinea De Corato – c’è anche un

ventisettenne tunisino, ora in carcere a Brescia a Canton

Mombello, da poco residente a Ome, sempre in provincia di

Brescia, dopo anni vissuti a Palermo. Gli inquirenti contestano

all’uomo un episodio di favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina: ha aiutato una ragazza a trasferirsi in Inghilterra

acquistando per lei biglietti aerei”.

PRECEDENTI IN PROVINCIA DI BRESCIA – “Questo episodio – prosegue

l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

Locale – è l’ennesima riprova del fatto che, se qualcuno ancora

non se ne fosse accorto, tra immigrazione clandestina e

terrorismo islamico c’è un filo conduttore. Il Bresciano è una

delle zone su cui i servizi segreti italiani concentrano

maggiormente le indagini per prevenire il rischio di

infiltrazioni e proselitismo. Ricordo, per esempio, che a

Vestone, in provincia di Brescia, tra 2007 e 2014 ha vissuto

Mohammed Lahlaoui, uno dei falsari di documenti più apprezzati

dal circuito jihadista. Erano opera sua quelli degli attentatori

dell’aeroporto di Bruxelles. Ricordo anche, sempre per fare un

altro esempio – spiega ancora De Corato – che il 10 maggio 2018

i Gip di Brescia e di Cagliari avevano emesso 14 ordinanze di

custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti

soggetti di origine siriana ritenuti responsabili a vario titolo

di supportare formazioni combattenti di matrice integralista

islamica”.

2.500 CLANDESTINI TUNISINI IN LOMBARDIA – “Nella nostra regione

– conclude De Corato – secondo i dati riportati nel rapporto di

Orim, l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la

multietnicità, sono 2.500 i clandestini provenienti dalla

Tunisia”.

