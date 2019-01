-CALCIO. BOLOGNINI: BENE SCELTA INTER DI APRIRE LO STADIO DI SAN SIRO AI BAMBINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 09 gennaio 2019 – “E’ fantastico pensare che uno stadio

di serie A sarà pieno di ragazzini festosi. Grazie all’Inter e

alla Lega Calcio per aver raccolto l’idea che io e il presidente

del CSI Milano Massimo Achini abbiamo lanciato lo scorso 28

dicembre, e sostenuta fin da subito dal Ministro Salvini e dal

Ministro Bussetti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche sociali,

abitative e Disabilità Stefano Bolognini.

“In poco tempo si sta costruendo una risposta molto forte e

significativa ai fatti gravissimi verificati in occasione di

Inter Napoli. Penso sia straordinario approfittare

dell’occasione della partita a porte chiuse per portare a San

Siro i ragazzi degli oratori e delle scuole calcio. Un pubblico

diverso dal solito, allegro e colorato, per veicolare un

messaggio forte per un tifo sano, leale e sportivo. Niente

violenza o razzismo, ma solo passione e calore. I ragazzi – ha

concluso Bolognini – potrebbero realizzare una coreografia ad

hoc con un messaggio simbolico molto forte contro la violenza”.

Redazione