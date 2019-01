Corsico. Auto in fiamme coinvolge altre due auto, indagini al Q.re Burgo

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 9 gennaio 2019 – Nel corso della serata dell’8 gennaio, intorno alle ore 21.30, in via Nilde Iotti, in uno dei parcheggi del Q.re Burgo, una vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme. Nel rogo è stata coinvolta un’altra vettura, distrutta dalle fiamme, e un furgone di un’azienda di ristorazione, che è andato parzialmente distrutto.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Locale Stazione e i Vigili del Fuoco, che indagano per ricostruire la dinamica dell’origine dell’incendio, che non sembrerebbe di essere origine spontanea.

V. A.