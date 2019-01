(mi-lorenteggio.com) ROMA, 9 gennaio 2019 – Continua il tour di Roberto Giachetti, candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, in giro per l’Italia per presentare la mozione congressuale #SempreAvanti.

Oggi sarà alle ore 16:00 a Brescia in via Risorgimento 18 poi alle 18:45 a Bergamo alla Sala Nembrini della casa del Giovane e, infine, alle 21 a Milano, in via Pergolesi 15, insieme ad Anna Ascani.

