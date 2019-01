MIRABELLI (PD) APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO MILANESE A SOSTEGNO DI ZINGARETTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2019 – Si intensificano gli appuntamenti congressuali del Partito Democratico sul territorio milanese del senatore Franco Mirabelli (Vicepresidente del Gruppo PD al Senato) a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a Segretario Nazionale del PD. Eccone alcuni:

Sabato 12 gennaio dalle ore 10.00 alle 17:30 il sen. Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Parlamentare Antimafia) parteciperà a “Piazza Grande” con Nicola Zingaretti, candidato a Segretario Nazionale del PD, al Teatro Leonardo in Via Ampere 1 a Milano. Il senatore interverrà nella sessione della mattina intitolata “RISCOPRIRE LA LEGALITA’. LA LOTTA ALLE MAFIE. ANCHE AL NORD” con Nando Dalla Chiesa, Franco Mirabelli, David Gentili, Eleonora Montani, Andrea Orlando.

Lunedì 14 gennaio alle ore 21:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) partecipa all’Assemblea degli Iscritti PD del Municipio 7 a sostegno della mozione Zingaretti presso il Circolo PD Pio La Torre in Via Monreale 19 a Milano (M5 fermata Segesta). Intervengono: Diana De Marchi (Consigliera Comunale a Milano), sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato), Simone Negri (Sindaco di Cesano Boscone). Info facebook: https://www.facebook.com/events/379780959250502/

Domenica 20 gennaio dalle ore 13:00 il sen. Franco Mirabelli (Vicepresidente del gruppo PD al Senato) partecipa al pranzo di autofinanziamento del Circolo PD Prato-Bicocca presso la Casa di Alex in Via Moncalieri 5 a Milano.

