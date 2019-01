SPACCIATORI GAMBIANI ARRESTATI A COMO. DE CORATO: BENE ESPULSIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2019 – “Apprendiamo positivamente che due dei

tre cittadini

gambiani arrestati per spaccio di droga in un

parco pubblico lo scorso 28 novembre a Como sono stati

trasferiti nel Cpr di Bari e saranno espulsi. Finalmente si va

nella direzione giusta: chi viene in Italia a delinquere deve

essere espulso”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

SPACCIATORI GAMBIANI ARRESTATI QUALI PROVVEDIMENTI PRESI? – “Per

citare qualche esempio – ha aggiunto De Corato – nel capoluogo

lombardo da giugno ad oggi sono parecchi gli spacciatori

gambiani, tra clandestini e pregiudicati, che sono finiti sulle

pagine della cronaca milanese. Il 24 giugno 2018, dopo che

alcuni residenti hanno segnalato la presenza in zona via dei

Termopili di soggetti dediti allo spaccio, sono finiti in

manette 3 gambiani di 20, 23 e 26 anni. L’11 agosto scorso è

stato inoltre arrestato un cittadino del Gambia di 23 anni che

nascondeva 138 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2 di cocaina

sotto le grate del piazzale della stazione. Ed ancora nei giorni

successivi in via Cola Montano, zona Isola, a finire in manette

sono stati due spacciatori suoi connazionali di 19 e 21 anni.

Altro episodio il 30 settembre, giorno in cui è stato arrestato

con una ‘cartucciera’ piena di droga nei pressi del parco della

Martesana un altro gambiano di 33 anni, con precedenti per droga

e irregolare in Italia. Per finire gli ultimi due episodi: il 17

dicembre al parco Sempione è stato fermato un cittadino del

Gambia con precedenti e irregolare in Italia con le accuse di

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. In Stazione

Centrale, il 4 gennaio 2019 è stato arrestato un gambiano di 22

anni sorpreso mentre vendeva 11 grammi di marijuana. Al momento

non ci risulta siano stati presi nei loro confronti di tutti

questi individui provvedimenti come quelli di Como”.

COMO ESEMPIO PER LE ALTRE 11 QUESTURE E PREFETTURE LOMBARDE –

“Questa è sicuramente la direzione giusta – ha evidenziato

l’assessore – da tempo ripeto che chi viene in Italia non deve

pensare di poter delinquere restando impunito. Non mancano

certamente gli spacciatori, con precedenti e spesso irregolari,

da espellere nella nostra regione”.

DAL GAMBIA 630 IRREGOLARI IN LOMBARDIA – “Su tutto il territorio

lombardo – conclude De Corato – sono 112.000 i clandestini

presenti, 630 dei quali provenienti dal Gambia. Speriamo che

questo sia solo l’inizio e che sia da esempio per tutte e 11 le

Questure e Prefetture lombarde”.

Redazione