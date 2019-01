DAZI SU RISO,ROLFI:INIZIATA PROCEDURA EUROPEA DI APPROVAZIONE, SFIDA FUTURA È CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

PLAUSO A INIZIATIVA, IN LOMBARDIA OLTRE 40% PRODUZIONE NAZIONALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 gennnaio 2019 – “Apprendiamo la notizia dell’avvio da

parte della Commissione Ue della procedura di approvazione dei

dazi nei confronti del riso proveniente da Cambogia e Birmania.

Ottimo. I 1.800 produttori lombardi attendono l’approvazione

definitiva, che dovrebbe avvenire nel giro di una settimana”. Lo

fa sapere Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione

e Sistemi verdi della Regione Lombardia.

EUROPA RICONOSCE FINALMENTE DANNI SUBITI – “L’importazione di

riso asiatico tra il 2012 e il 2017 è aumentata esponenzialmente

fino a incidere per più del 30 per cento sulle importazioni e la

produzione Ue e i prezzi sono crollati del 40 per cento –

aggiunge Rolfi -. L’Europa finalmente riconosce, con grave

ritardo, i devastanti danni economici”.

LE PROSSIME SFIDE – “Una volta approvati i dazi – conclude Rolfi

-, la vera sfida del futuro per il riso lombardo, che

rappresenta oltre il 40 per cento della produzione nazionale,

sarà quella relativa alla certificazione di qualità e alla

promozione commerciale”.

Redazione