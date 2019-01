FURBO… SEMPRE OVUNQUE INSIEME AL NOSTRO AMICO A QUATTRO ZAMPE

Milano, 10 gennaio 2019 – Da poco è passato Natale e spesso si arriva all’ultimo senza ancora aver deciso. Spesso non si tiene conto che la persona alla quale vogliamo fare un regalo, convive con il suo splendido amico/a a quattro zampe, amico che conosciamo benissimo, ma, non pensiamo di poter fare loro un regalo accontentando entrambi.

Infatti molti non sanno che tra gli oggetti che si fanno per i regali natalizi molti riguardano proprio i nostri amici a quattro zampe. In rete ci sono molte scelte e suggerimenti da regalare ai nostri amici e parenti, che hanno animali in casa.

Ma, per chi ha i cani in casa un accessorio tecnologico e moderno risulta molto incuriosire non solo chi vuole fare un regalo, ma, anche per chi vuole avere il proprio amico fedele sempre sott’occhio, anche quando si va a lavoro.

Infatti, parliamo di questo Furbo, che non solo è una webcam che come un grande fratello ci tiene in contatto sempre e ovunque con il nostro amico a quattro zampe, ma, è un modo per poter esser con lui sempre in quanto grazie ad altoparlanti e microfono ci permette di dialogare con lui e fargli compagnia. Inoltre, dei sensori, essendo collegato al nostro smarphone, qualora il cane abbaia, pe aqualisari ragione ci permette di dilaogare con lui, calmarlo e, perchè no, giocarci. Infatti, il suo design, dai colori giallo e blu, colore che un cane vede benissimo, ci permette di attirare la sua attenzione anche quando è distratto.

E’ un regalo molto scelto, in quanti in fino a Natale il prodotto è in offerta a 139euro.

L. M.