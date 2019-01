(mi-lorenteggio.com) Rho, 10 gennaio 2019 – Nel corso della notte, due famiglie sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Milano e a Rho.

A Rho in via Tonale, a Rho, intorno, alle 23.30 una mamma con la figlia di 4 anni sono state trasportate al Niguarda per la camera iperbarica, ma, non sono in pericolo di vita.

Intorno alle ore 2 di notte, in via degli Imbriani, una coppia insieme alla figlia 22enne, sono curati sempre al Niguarda per le esalazioni.

V. A.