Rozzano. Premiato per il coraggio Giovanni Canè, a novembre difese una ragazza aggredita al parco

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 10 gennaio 2019 –Il sindaco Barbara Agogliati ha premiato questa mattina Giovanni Canè, 78 anni, già vicesindaco dal 1985 al 1987 e poi dal 1990 al 1994, che a novembre fu ferito con una coltellata alla testa per aver difeso una ragazza minacciata da un malvivente.

Una medaglia per il “coraggio e lo spirito d’iniziativa dimostrati in difesa di una cittadina, che siano da esempio per tutta la comunità di Rozzano”, è la frase fatta incidere dal primo cittadino sull’onorificenza.

L’episodio è avvenuto al Parco Due. Canè è intervenuto senza esitazioni e a mani nude in soccorso di una ragazza che stava passeggiando con il proprio cane, minacciata da un uomo armato di coltello. Quest’ultimo sosteneva di essere stato infastidito dal cane e per questo motivo aveva estratto un coltello.

Nella colluttazione Canè fu ferito da un fendente alla testa, finendo in ospedale. Grazie al suo intervento l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

“Un gesto eroico che va riconosciuto e premiato – dichiara il sindaco Barbara Agogliati – grazie al quale la ragazza ha potuto mettersi in salvo. Il senso civico dimostrato dal nostro concittadino Canè deve essere da esempio per tutti noi. Approfitto dell’occasione per rinnovare il mio invito ai cittadini a collaborare attivamente con le forze dell’ordine con l’obbiettivo comune di migliorare la sicurezza della città”.

V.A.