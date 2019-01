VESPRI D’ORGANO, IL 26 GENNAIO IN DUOMO APPUNTAMENTO CON PETER STEVENS NEL SEGNO DI WESTMINSTER

Sabato 26 gennaio, alle ore 16.30, torna in Duomo l’appuntamento con “Vespri d’organo”, il primo del nuovo anno.

In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale, ogni secondo sabato del mese, è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno un’“intonazione spirituale” all’ascolto a cura dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo.

Protagonista ed ospite d’eccezione per questo nuovo appuntamento sarà Peter Steves, Assistent Master of Music della Cattedrale di Westminster a Londra che si misurerà con le tastiere dello strumento nella cornice del vespro e con le composizioni di Edward Elgar, Michael Tippett e Simon Preston.

L’ingresso per i fedeli avverrà come di consueto liberamente dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II).

PROGRAMMA

Edward Elgar (1857-1934)

Sonata in Sol Maggiore Op. 28

(Allegro maestoso-Allegretto-Andante espressivo-Presto)

Michael Tippett (1905-1998)

Preludio al Vespro di Monteverdi

Simon Preston (1938)

Toccata

CALENDARIO DEI PROSSIMI “VESPRI D’ORGANO” IN DUOMO

Sabato 23 febbraio 2019 – ore 16.30

Alessio Corti

Organista titolare della Chiesa di Santa Maria Segreta, Milano

Sabato 23 marzo 2019 – ore 16.30

Simone Pietro Quaroni

Organista titolare della Chiesa di San Luca, Pavia

Sabato 4 maggio 2019 – ore 16.30

Emanuele Vianelli

Organista titolare del Duomo di Milano

Sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30

Alessandro La Ciacera

Secondo organista del Duomo di Milano