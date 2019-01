Afol Metropolitana: ospitalità e tempo libero, lavorare nel turismo in Spagna

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2019 – Il servizio EURES (European Employment Services) di Afol Metropolitana ricerca diverse figure professionali nell’ambito dell’animazione per la prossima stagione estiva. Il luogo di lavoro è Maiorca, isole Baleari, all’interno di due catene alberghiere, Vanity Hotels e Viva Hotels.

In particolare le figure ricercate sono:

– animatore

– tecnico audio luci

– animatore per bambini e ragazzi

– animatore sportivo

– istruttore fitness

Tra i requisiti richiesti, la maggior età, il diploma e la conoscenza di almeno due lingue, di cui una è l’inglese. Si offre un salario di 1.519,08 euro mensili lorde e spese di vitto e alloggio gratuite all’interno delle strutture.

Inoltre sono previsti rimborsi fino a 400 euro per i voli di andata e ritorno per Maiorca, a condizione che si rispetti il periodo del contratto.

Per candidarsi occorre inviare il cv in inglese e una foto a figura intera a eures@afolmet.it entro il 18 gennaio 2019. I candidati pre-selezionati saranno contattati per il colloquio finale con le due catene alberghiere che si terrà presso Eures Milano, in via Soderini 24, il 31 gennaio.

