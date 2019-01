Ceriano Laghetto. Esordio in aula per il Consiglio comunale dei ragazzi

Hanno partecipato alla seduta accanto ai più “grandi”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 11 gennaio 2019 – Nell’ultima seduta di Consiglio comunale hanno fatto il loro esordio in aula nel ruolo di rappresentanti dei più giovani, i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, eletto il 20 novembre scorso, in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La delegazione dei rappresentanti eletti nella scuola media Aldo Moro si è quindi presentata ai consiglieri comunali maggiori, sedendo ognuno al fianco di un consigliere adulto. Al fianco del sindaco Dante Cattaneo, che ha dato il benvenuto, c’era il sindaco dei ragazzi, Gabriele Fusina. Sono stati poi presentati anche tutti i componenti: Aurora Micheli, Federico Sala, Luca Volpato, Michele Meroni, Alessandro Grande, Anna Calloni, Michael Carraro, Marco Lategana, Riccardo Osio, Misky Canchanya Gonzales.

“Ho deciso di prendere parte a questo progetto – ha detto il sindaco dei ragazzi, Gabriele Fusina – perché ritengo sia un’iniziativa fantastica, che il Comune e la scuola hanno messo a disposizione per noi ragazzi in modo di darci l’opportunità di esprimere le nostre opinioni e di prendere parte alla vita comunitaria. Spero di riuscire a trasmettere in maniera semplice e completa quelle che sono le richieste dei miei compagni e, viceversa, di saper ascoltare e riportare le soluzioni che mi verranno proposte”.

Il sindaco Dante Cattaneo ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che ogni anno si arricchisce e vede i ragazzi protagonisti delle manifestazioni istituzionali oltre che di numerose attività a scuola e ha ringraziato in particolare la professoressa Simona Santino, che era presente in sala, per la collaborazione e il supporto dato ai ragazzi in questa esperienza.

“E’ un’iniziativa importante che mi auguro possa trasmettere a questi ragazzi l’orgoglio e la consapevolezza di essere parte attiva di una comunità costantemente impegnata a migliorare spazi, servizi e opportunità per tutti quelli che la compongono” -sottolinea il sindaco Cattaneo.