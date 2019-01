Il Sindaco di Corsico scrive al Sindaco di Troina esprimendogli solidarietà

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 gennaio 2019 – Il sindaco di Corsico Filippo Errante scrive al suo collega primo cittadino di Troina, Sebastiano Fabio Venezia che ha rivolto, anche attraverso Facebook, un appello al Presidente della Repubblica e al ministro dell’Interno. “Fabio non sei solo! Intendo esprimere – scrive Filippo Errante – pubblicamente il mio sostengo all’amico sindaco di Troina, Fabio Venezia. È inaccettabile lo schiaffo che le istituzioni stanno subendo, dal momento in cui non riescono a impedire che la criminalità organizzata continui a minacciare e occupare i terreni pubblici del parco dei Nebrodi. Mi unisco all’appello del primo cittadino di Troina che intendo anch’io rivolgere al Presidente della Repubblica e al Ministro dell’Interno, affinché lo Stato non si pieghi ai soprusi dei mafiosi.

Sarebbe una sconfitta inaccettabile, anche per noi sindaci e per le nostre comunità in ogni parte d’Italia, se Fabio Venezia fosse costretto a rassegnare le dimissioni restituendo la fascia al Prefetto. Corsico è al tuo fianco e di tutti i tuoi cittadini onesti!” .

