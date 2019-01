MONTE ISOLA (BS) CANDIDATA ‘EUROPEAN BEST DESTINATION 19’, MAGONI: PICCOLI BORGHI FORZA ATTRATTIVA PER TURISMO LOMBARDO

(mi-lorenteggio.com) Monte Isola, 11 gennaio 2019. “La forza della Regione Lombardia è

nella bellezza dei suoi piccoli borghi e Monte Isola è un esempio virtuoso dell’importanza del turismo per i nostri territori”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Turismo, Marketing

territoriale e Moda, Lara Magoni, durante la conferenza stampa

di presentazione della candidatura di Monte Isola all’edizione

2019 dell'”European Best Destination”. L’isola del Sebino è

stata inclusa nella rosa delle 20 destinazioni più interessanti

da visitare quest’anno e competerà – unica rappresentante

lombarda – con Roma, Firenze, Malaga, Ginevra, Budapest, Atene,

Manchester, Parigi, Barcellona, Vienna, Amsterdam e Berlino.

VOTO ON-LINE – Si potrà votare on line dal 15 gennaio al 5

febbraio 2019 sul sito

Www.europeanbestdestinations.com/european-best-destination2019 e

su www.vote.edbest.in

TURISMO SINONIMO DI RICERCA DI ESPERIENZE UNICHE – “Oggi il

turismo è cambiato – ha aggiunto Lara Magoni – e il turista è

diventato un viaggiatore curioso alla ricerca di esperienze ed

emozioni uniche. Ecco perché località come Monte Isola possono

essere vincenti, un borgo che ha saputo mantenere intatti la sua

unicità, con tradizioni, sapori enogastronomici e spirito

d’accoglienza di livello internazionale. Un valore aggiunto che

deriva anche dall’eredità immateriale ricevuta in seguito al

successo di The Floating Piers. Per tutte queste ragioni sono

convinta che la candidatura di Monte Isola possa avere

successo”.

40 MILIONI DI VISITATORI IN LOMBARDIA NEL 2017 – Un turismo che

ha un ruolo centrale in Lombardia, capace di attrarre ben 40

milioni di visitatori nel 2017 e che ora punta con decisione

alla valorizzazione dei piccoli borghi.

“Dai laghi alle montagne – ha detto Magoni – la nostra regione è

ricca di località meno conosciute, ma che sono veri e propri

tesori artistici. Proprio per questo motivo abbiamo approvato il

bando ‘Viaggio #inLombardia’, con una dotazione finanziaria di

880.000 euro, con l’obiettivo di promuovere e sostenere le

località meno conosciute e, in generale, gli enti locali

lombardi, al fine di valorizzare il potenziale di attrattività

turistica della regione, sviluppare prodotti turistici

esperienziali e rafforzare i flussi di visitatori sul

territorio”.

880.000 EURO SUL BANDO ‘VIAGGIO #INLOMBARDIA – La dotazione

finanziaria complessiva è differenziata in due linee: 1) linea

borghi con 400.000 euro destinati a comuni lombardi con totale

residenti inferiore o pari a 15.000 abitanti e 2) linea

aggregazioni con 480.000 euro destinati a partenariati composti

da almeno 2 enti locali lombardi. Le domande potranno essere

presentate, esclusivamente via PEC all’indirizzo

turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, a partire dal prossimo 4

febbraio sino al 25 febbraio 2019.

“Una misura – ha concluso Lara Magoni – che dimostra la volontà

di Regione Lombardia di esaltare località incredibili proprio

come Monte Isola: il lavoro di squadra, la collaborazione

sinergica tra enti, istituzioni e associazioni locali sarà

l’arma vincente per rendere Monte Isola un volano eccezionale di

turismo sul territorio”.

V.A.