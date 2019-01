RIFIUTI. LOMBARDIA VIRTUOSA, DIMINUISCE LA PRODUZIONE PRO CAPITE E AUMENTA LA DIFFERENZIATA: I DATI PER PROVINCIA

RECUPERATO COMPLESSIVAMENTE (MATERIA + ENERGIA) 90.2% DEL TOTALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2019 – In Lombardia continua a diminuire la

produzione complessiva e pro capite di rifiuti (-1,6%) e ad

aumentare la raccolta differenziata (+2,1%). E il 90% dei

rifiuti prodotti viene recuperato. È questa la fotografia che

emerge dai dati forniti da Arpa Lombardia contenuti nel rapporto

sulla produzione e gestione rifiuti 2017, presentato

dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele

Cattaneo, insieme al presidente di Arpa Lombardia, Stefano

Cecchin, e al direttore generale, Fabio Carella.

PRODUZIONE TOTALE E PRO CAPITE – Nel 2017 la produzione di

rifiuti solidi urbani è diminuita, nonostante l’incremento della

popolazione lombarda, attestandosi a 4.684.043 tonnellate (-1.6%

rispetto al 2016 e -9,51% rispetto al 2008). Quella pro capite è

stata di 466,70 kg segnando un -1,8% rispetto ai 475,20 kg del

2016. La Lombardia è al di sotto sia della media nazionale di

rifiuti pro capite (- 4,6%) che delle Regioni del Nord Italia

(-7,27%). Nella nostra regione (oltre 10 milioni di abitanti) si

producono quasi il 16% del totale di rifiuti italiani.

IL PODIO – La medaglia d’oro va a Monza e Brianza con una

produzione pro capite 413,4 kg (-1,8% rispetto al 2016). Quella

d’argento se l’aggiudica Lodi con una produzione pro capite di

426,6 kg (+1% rispetto al 2016) e quella di bronzo Bergamo con

una produzione pro capite di 443 kg (-1,8% rispetto al 2016).

CRESCE LA DIFFERENZIATA – Interessanti anche i numeri relativi

alla raccolta differenziata: 3.262.786 tonnellate avviate a

raccolta differenziata (69.7% del totale, +2,1 % rispetto al

2016). È stato così ampiamente superato il 65% che rappresenta

lo standard previsto dalla normativa statale per le regioni.

Sono diminuiti del 6% i rifiuti indifferenziati.

MANTOVA LA PROVINCIA PIÙ VIRTUOSA NELLA DIFFERENZIATA – In

questo caso la medaglia d’oro va a Mantova che fa registrare una

raccolta differenziata pari all’86,8% (+0,5%% rispetto al 2016);

quella d’argento a Cremona con il 78,2% (-0,2% rispetto al 2016)

e quella di bronzo a Varese con un 75,5% differenziata (+1

rispetto al 2016).

EFFICIENZA E AUTOSUFFICIENZA – “Il quadro che emerge – ha

commentato Cattaneo – è particolarmente positivo e conferma il

trend che è in atto ormai da alcuni anni nella nostra Regione.

La Lombardia è un esempio di sistema efficiente e capace di

essere autosufficiente rispetto alla gestione dei rifiuti

prodotti, ha già raggiunto gli standard europei e rappresenta un

esempio per tutto il Paese. Aspetto che non è scontato

riscontrare tra le altre Regioni del nostro Paese che non solo

non raggiungono le nostre performance, ma difettano anche di

autonomia nello smaltimento. Nonostante l’aumento della

popolazione lombarda, la produzione di rifiuti urbani e speciali

è diminuita. È aumentata la raccolta differenziata e sono

diminuiti sia il deposito in discarica, sia la

termovalorizzazione. Regione Lombardia oltre a proseguire sulla

strada di garantire una programmazione efficace di questo

sistema virtuoso, deve anche agire per aumentare l’informazione

e la consapevolezza tra i cittadini con azioni di contrasto agli

sprechi e agli scarti”.

CECCHIN (ARPA): LAVORO PUNTUALE E METICOLOSO – Soddisfazione è

stata espressa dal presidente di Arpa Lombardia, Stefano

Cecchin, che ha sottolineato come: “la conferenza stampa sia

stata un’occasione importante che permette all’Arpa di dare

evidenza al lavoro puntuale e meticoloso che viene svolto sul

tema dei rifiuti dalla nostra Agenzia”.

RECUPERO E DESTINO DEI RIFIUTI – Le componenti più consistenti

della raccolta differenziata lombarda sono: umido 22.6%; carta e

cartone 16.4%; verde 13.4%; vetro 9.7%; plastica 6.1%. Il 60,9%

dei rifiuti nel 2017 è stato avviato a impianti di recupero

(+2,6% rispetto al 2016) con la seguente efficienza di recupero

(fonte Politecnico): carta e cartone (recupero 86%), plastica

(54,6%), vetro (88,7%), legno (86,2%), materiali ferrosi

(80,2%). Il 24,1% dei rifiuti lombardi è destinato a

termovalorizzazione diretta (-4,9% rispetto al 2016 pari al

25,4%), 6.6% trattamento meccanico biologico (-2,94% rispetto al

2016 pari a 6,8%), 0.5% alla discarica (-21,2% rispetto al 2016

pari allo 0,64%).

Per l’anni 2017 si registra una percentuale di recupero

complessivo materia + energia di secondo destino pari al 90.2%.

DIMINUITI I RIFIUTI SPECIALI – La produzione totale di rifiuti

speciali nel 2016 ammonta a 16.800.724 tonnellate ed è diminuita

dell’1,3% rispetto al 2015 (esclusi i rifiuti da costruzione e

demolizione esenti MUD- un quinto di quella nazionale).

Diminuiti anche i rifiuti non pericolosi 14.024.818 tonnellate,

-1,6% rispetto al 2015 e sostanzialmente invariati i rifiuti

pericolosi 2.775.906 tonnellate +0,3% rispetto al 2015. Negli

impianti lombardi sono state gestite quasi 40.000.000 di

tonnellate di rifiuti, di cui quasi 33.000.000 sottoposte ad

operazioni di recupero. La produzione stimata di rifiuti inerti

per il 2017 è di circa 11.700.000.

Di seguito un focus sulla produzione di

rifiuti urbani delle province lombarde nel 2017:

– Bergamo: 492.230 t ovvero 13.6% del totale, produzione pro

capite 443,0 (-1,8%rispetto al 2016)

– Brescia: 637.347 t ovvero 10.5% del totale, produzione pro

capite 504,9 (-3,9%% rispetto al 2016)

– Como: 283.307 t ovvero 6% del totale, produzione pro capite

472,7 (+0,1% rispetto al 2016)

– Cremona: 168.395 t ovvero 3.6% del totale, produzione pro

capite 469,7 (-1,1% rispetto al 2016)

– Lecco: 159.371 t ovvero 3.4% del totale, produzione pro capite

produzione 469,6 (-1,5% rispetto al 2016)

– Lodi: 98.015 t ovvero 2.1% del totale, produzione pro capite

426,6 (+1% rispetto al 2016)

– Mantova: 209.048 t ovvero 4.5% del totale, produzione pro

capite 507,7 (-2,1% rispetto al 2016)

– Milano: 1.500.708 ovvero t 32% del totale, produzione pro

capite 463,9 (-1,6% rispetto al 2016)

– Monza e Brianza: 360.374 t ovvero 7.7% del totale, produzione

pro capite 413,4 (-1,8% rispetto al 2016)

– Pavia: 276.114 t ovvero 5.9% del totale, produzione pro capite

505,9 (-1,4%rispetto al 2016)

– Sondrio: 84.197 t ovvero 1.8% del totale, produzione pro

capite 464,1 (-0,7%rispetto al 2016)

– Varese: 414.937 t ovvero 8.9% del totale, produzione pro

capite 465,9 (-1,7%rispetto al 2016)

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA – 10 province su 12 e oltre due terzi

dei comuni in Lombardia hanno superato il 65% di raccolta

differenziata

– Bergamo: 73,9%differenziata (+1,9%rispetto al 2016)

– Brescia: 74,1% differenziata (+6,8%rispetto al 2016)

– Como: 66,5% differenziata (+2,2%rispetto al 2016)

– Cremona: 78,2% differenziata (-0,2%rispetto al 2016)

– Lecco: 70,3% differenziata (percentuale invariata rispetto al

2016)

– Lodi: 74,5% differenziata (+2% rispetto al 2016)

– Mantova: 86,8% differenziata (+0,5%% rispetto al 2016)

– Milano: 65,0% differenziata (+1% rispetto al 2016)

– Monza e Brianza: 74,0% differenziata (+1,9% rispetto al 2016)

– Pavia: 50,3%% differenziata (+4,2% rispetto al 2016)

– Sondrio: 55,1% differenziata (+1,4% rispetto al 2016)

– Varese: 75,5% differenziata (+1 rispetto al 2016).