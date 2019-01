(mi-Lorenteggio.com) Varese, 11 gennaio 2019 – Ancora fiamme in Valganna: stamane è divampato un nuovo incendio in un bosco sul monte Mondonico, vicino il lago di Ghirla. Rogo sotto controllo, in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco con due squadre ordinarie e due Canadair.

Redazione