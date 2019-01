Vigevano. Aperte le iscrizioni per la 13^ Scarpadoro Half Marathon

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 11 gennaio 2019 – Si aprono ufficialmente lunedì 14 gennaio le iscrizioni alla Scarpadoro, la manifestazione podistica organizzata dall’Atletica Vigevano e dal Comune di Vigevano in programma domenica 17 marzo (partenza ore 9.30 dallo stadio D.Merlo di Vigevano) e che anche quest’anno proporrà tre diverse distanze: 21K competitiva, 10K e 5K non competitive.

La Scarpadoro Half Marathon, inserita già nel “Progetto Running” della Fidal con la certificazione di “Bronze Label”, quest’anno sarà anche sede dei Campionati Regionali di mezza maratona, per la categoria Assoluti e per tutte le categorie Giovanili tranne Master. Si prevede dunque l’arrivo di tantissimi runners provenienti da tutta la regione per contendersi gli ambiti titoli, assieme come sempre ai molti appassionati delle regioni vicine.

Accanto alla 21K competitiva, giunta alla tredicesima edizione e riservata ad atleti tesserati o possessori di RunCard, si potrà perciò scegliere tra una distanza intermedia, la 10K ludico motoria ma cronometrata con chip, e le diverse non competitive di 5 km (Scarpadoro in Rosa, Stracittadina e 4 Zampe). La Scarpadoro Ability con l’atleta paralimpica, conduttrice televisiva e ora deputata Giusy Versace e i Super Eroi sarà invece l’occasione speciale per far partecipare e divertire tutte le persone con disabilità che vorranno passare una mattinata particolare.

Come di consueto, per garantire efficienza e qualità nei servizi, le gare saranno tutte a numero chiuso. Verranno riservati 1300 pettorali per la Half Marathon, 600 per la 10K, 500 per le 5K e 100 per l’Ability.

Confermato il tradizionale percorso che, una volta lasciato lo stadio, si snoda per i primi 5 km nel centro storico di Vigevano con un passaggio nel Castello Sforzesco, lungo la suggestiva Strada Coperta e in Piazza Ducale, per poi proseguire in aperta campagna, attraverso le aree verdi del Parco del Ticino, su strade completamente asfaltate e chiuse al traffico.

Confermato anche lo Stadio Dante Merlo come sede di partenza e arrivo di tutte le corse, che partiranno tutte assieme alle ore 9.30, e dove sono ubicati tutti i principali servizi: deposito borse, docce, spogliatoi, bagni, ristori e consueta risottata finale.

Da lunedì sarà, dunque, possibile iscriversi online tramite il circuito www.enternow.it, via fax 0381.79847, scrivendo all’indirizzo iscrizioni@scarpadoro.it e in tutti i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa (elenco presente sul sito www.scarpadoro.it).

Tre sono invece le date di chiusura iscrizioni: venerdì 15 marzo chiuderà la 21K, sabato 16 marzo la 10K, mentre la mattina della gara sarà possibile iscriversi solo alle 5K, salvo esaurimento pettorali.

La quota d’iscrizione alla 21K è di 20 euro fino al 3 marzo, dopodiché passerà a 25 euro fino a venerdì 15 marzo; 12 euro per la 10K fino al 3 marzo per poi passare a 15 euro fino a chiusura iscrizioni; 8 euro per la 5K, 5 euro per i bambini dai 3 ai 12 anni, 5 euro è il supplemento per chi iscrive anche il cane e gratuito per bambini da 0 a 3 anni.

Per informazioni: www.scarpadoro.it

