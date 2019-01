Ferrovia Lainate-Garbagnate: dalle parole ai fatti

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 12 gennaio 2019 – “In questi ultimi giorni è rimbombata su molti media la notizia delĺ ODG ,proposto e discusso in regione dal consigliere Carlo Borghetti del PD, per promuovere la realizzazione della ferrovia Lainate Garbagnate. Lo ringraziamo e ci fa piacere che anche il PD sostenga istanze anche nostre. Si perché, mentre qualcuno esprimeva intenzioni, i parlamentari della nostra zona, Fabrizio Cecchetti e Fabio Boniardi, hanno proposto e votato un emendamento alla finanziaria grazie al quale sono stati sbloccati 53 milioni di euro dedicati alľ area ex Alfa, gia stanziati anni fa e, chissa perché, fermi, ottenendo inoltre che tali risorse possano essere impegnate per il finanziamento di sistemi di mobilità sostenibile tra cui è già prevista la riattivazione della linea ferroviaria da Garbagnate a Lainate. Ancora una volta quindi con la Lega si è passati dalle parole ai fatti, ora ci auguriamo davvero che, nel nome del buonsenso , anche il PD e le altre forze politiche in regione, a Roma e a Lainate remino concretamente tutte verso la realizzazione di questa opera cosi utile per la città” dichiara Davide Romagnano, segretario cittadino della Lega Lainate.

Redazione