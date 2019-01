LA PASSIONE PER IL CALCIO DOPO GLI ANTA A MILANO: ECCO DOVE PRATICARLO

INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL’ASD ANTACALCIO MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2019 – Vivere l’attività calcistica solo come divertimento e passione in città e nell’hinterland è difficile farlo, soprattutto dopo i 40 anni. Anche perché, a volte, non si hanno, magari, le amicizie e compagnie di un tempo con cui praticarlo.

Tenersi in forma con il proprio sport preferito, conciliandolo tra famiglia e lavoro, senza impegni domenicali è l’obiettivo dell’ASD Antacalciomilano.

Per capire e comprendere questa nuova filosofia sportiva presente in città lo abbiamo chiesto al Presidente Roberto Cocchi, che ci racconta il nascente successo dell’iniziativa.

Come nasce ASD Antacalciomilano?

ASD Antacalciomilano nasce dalla mia esperienza personale. Ho 50 anni, sono nato a Roma, milanese di adozione. Sono stato un discreto giocatore da giovane e poi come molti altri mi sono man mano allontanato dai campi di calcio; piccoli infortuni, tempo limitato per ragioni lavorative e quando gli amici mi chiamavano per un partita, avevo sempre il timore di farmi male. Ho ricominciato ad allenarmi correndo, frequentando una palestra, ma il piacere del gioco mi mancava. Ho quindi ripreso a fare delle partite tra amici, ma mi sono reso conto che avrei preferito seguire degli allenamenti specifici e strutturati per ritornare in forma fisica e tecnica in maniera graduale, evitando il rischio di infortuni.

Praticare l’attività calcistica con voi presuppone l’essere in una squadra che partecipa a tornei?

La partita di calcio è certamente l’obiettivo di tutti i giocatori ma sin, dalle scuole calcio, la partita domenicale è il risultato dell’allenamento della settimana. Al contrario da adulti saltiamo la fase fondamentale dell’allenamento che poi è alla base della propria forma fisica, della qualità della prestazione e quindi del divertimento complessivo. Pensando quindi al divertimento ed alla soddisfazione fornita da un allenamento ed immaginando che ci siano molti altri appassionati lontano dai campi da troppo tempo oppure interessati a lavorare di nuovo sul proprio fisico attraverso il calcio e sulle proprie qualità tecniche, ho studiato con un allenatore con patentino ed un preparatore atletico una formula di allenamento per chi vorrebbe ritornare a giocare ma teme di non avere più fiato, gambe, tocco oppure per chi desidera mantenersi in forma divertendosi attraverso lo sport che ama.

Come si svolgono gli allenamenti? Sono adatti anche per chi non è “in forma”?

Gli allenamenti sono ideati per permettere a ciascun iscritto di ritrovare gradualmente la forma e rientrare nel mondo del pallone. Se invece la forma non è un problema, gli allenamenti permetteranno di migliorare le qualità tecniche. Durante l’allenamento si avrà modo di avere la palla tra i piedi per un tempo certamente superiore rispetto ad una partita tra amici. Giocando a calcio si accusa meno la fatica rispetto ad esempio ad un allenamento in palestra. Tutto con attenzione alle esigenze di ogni partecipante, alla parte tecnica ed alla parte atletica.

L’ora di corso, sempre con la presenza di entrambi gli istruttori, è costituita da una parte iniziale di allenamento fisico di stampo calcistico, una parte centrale di esercizi con la palla ed una partitella finale.

Come informarsi o partecipare ai Vostri corsi?

L’allenamento si terrà il lunedì o dalle 20 alle 21 o dalle 21 alle 22 al Tennis Calcetto Barona in Via Ovada 22, MM Famagosta, in un campo a 7 all’aperto, dal 4 Febbraio al 24 Giugno, 20 settimane (5 mesi di allenamenti), iscrizione 500 Euro, non potranno partecipare più di 16 atleti per corso.

Le informazioni sono anche disponibili sul sito www.antacalciomilano.it, sulla pagina facebook @antacalcio e su Instagram antacalciomilano. Il numero indicato per WhatsApp è 375.5250604.

Oppure il modo più semplice per conoscere questa realtà è approfittare dell’Open Day, aperto a tutti, che si terrà il prossimo 21 gennaio 2019.

V. A.