MILANO. RACCOLTA RIFIUTI: DIFFERENZIATA, RADDOPPIANO LE ECOISOLE

Amsa-Gruppo A2A, in collaborazione con Ecolight e Comune, posiziona quattro nuovi cassonetti intelligenti per la raccolta di piccoli rifiuti elettronici e lampadine. Già raccolte oltre 2 tonnellate di Raee

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2019 – Potenziata la raccolta dei piccoli rifiuti elettronici, raddoppiano le EcoIsole a disposizione dei cittadini. Amsa – Gruppo A2A, in partnership con Ecolight – consorzio nazionale per la gestione dei RAEE – e il Comune, ha posizionato anche in corrispondenza dei Municipi 6, 7, 8 e 9 i cassonetti intelligenti dove conferire smartphone, tablet, piccoli elettrodomestici, caricabatterie e lampadine a risparmio energetico e neon non più funzionanti.

La positiva esperienza avuta con le prime quattro EcoIsole che sono state attivate la scorsa estate in corrispondenza dei Municipi 2, 3, 4 e 5 ha portato non solamente alla conferma del progetto ma al suo rilancio. In meno di sei mesi infatti, quasi 2.800 utenti hanno utilizzato gli speciali cassonetti automatizzati sviluppati da Ecolight, conferendo oltre 2 tonnellate di piccoli RAEE. Così le EcoIsole passano da quattro a otto.

“Una raccolta sempre più selettiva e differenziata di rifiuti – dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità e Ambiente – non deve complicare la vita ai cittadini che si impegnano nella nostra battaglia a favore dell’ambiente. Per questo lavoriamo con Amsa, così diventa facile gettare correttamente i piccoli elettrodomestici e gli strumenti elettronici”.

“È un progetto che vuole non solamente incrementare la raccolta dei RAEE in città, ma incentivare la diffusione di una sempre maggiore cultura ecologica – spiega Mauro De Cillis, Direttore Operativo di Amsa, società del Gruppo A2A –. La positiva esperienza avuta con le prime quattro EcoIsole ci ha spinto a coprire altre zone della città con questi innovativi cassonetti”.

Di fatto, nel corso del 2018, Amsa ha raccolto 3.344 tonnellate di RAEE, il 42% dei quali appartenenti alla categoria R4, ovvero i piccoli elettrodomestici. Milano rimane una delle metropoli europee più virtuose in termini di raccolta differenziata che ha sfiorato il 60% nel 2018.

“L’EcoIsola è un cassonetto intelligente ed interamente automatizzato che nasce da un progetto europeo che Ecolight ha realizzato per la raccolta di prossimità dei RAEE con l’esplicito scopo di facilitare il corretto conferimento dei rifiuti elettronici, in particolare quelli di piccole dimensioni – aggiunge Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight –. Cellulari, telecomandi, tablet non più funzionanti sono i rifiuti elettronici più difficili da intercettare: solamente poco più del 20% segue un corretto percorso di raccolta e recupero. Eppure sono riciclabili fino a oltre il 90% del loro peso. L’EcoIsola di fatto dà ai cittadini una possibilità in più per conferirli in modo corretto”.

Le nuove EcoIsole sono state posizionate in corrispondenza di quattro sedi dei Municipi del Comune di Milano:

• Municipio 6, in via Legioni Romane 54

• Municipio 7, in via Anselmo da Baggio 55

• Municipio 8, in via Quarenghi 21

• Municipio 9, in viale Guerzoni 38

A queste si aggiungono quelle già posizionate:

• Municipio 2, in viale Zara 100

• Municipio 3, presso la Biblioteca Valvassori Peroni, in via Valvassori Peroni 56

• Municipio 4, in via Oglio 18

• Municipio 5, in viale Tibaldi 55

Per utilizzare l’EcoIsola l’utente deve strisciare nell’apposita fessura la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) quindi selezionare il tipo di rifiuto che intende conferire, inserendolo successivamente all’interno dello sportello dedicato. Quando i contenitori interni sono pieni è la stessa macchina ad avvisare gli operatori di Ecolight Servizi per il loro svuotamento.

Per evitare possibili vandalismi le EcoIsole sono dotate di un sistema antintrusione.

Redazione