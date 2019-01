MUSEI BUSTO ARSIZIO NEL CIRCUITO CARD LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Busto Arsizio/VA, 12 gennaio 2019 – “I musei lombardi sono uno

straordinario strumento di valorizzazione del territorio, sto

pensando ad una loro riorganizzazione per costruire delle

filiere sulla base delle loro specifiche vocazioni culturali”.

Lo ha detto l’assessore all’Autonomia e Cultura della Regione

Lombardia, Stefano Bruno Galli, durante la visita ai due musei

della città di Busto Arsizio (VA): le Civiche Raccolte d’arte di

Palazzo Marliani Cicogna e il Museo del Tessile e della

Tradizione industriale. All’incontro con l’assessore Galli hanno

preso parte il sindaco, Emanuele Antonelli, e l’assessore

all’Identità e Cultura, Manuela Maffioli.

STRUTTURE BUSTO ARSIZIO ALL’INTERNO CARD MUSEI LOMBARDIA – Le

due strutture da oggi faranno parte del circuito della Card dei

Musei della Regione Lombardia, strumento attraverso il quale è

possibile accedere liberamente, ad un costo annuale variabile in

base all’età, a 140 tra musei, residenze reali, ville, giardini,

torri, nonché alle mostre di Milano e della Lombardia aderenti

al circuito.

CONSEGNATA CARD MUSEI A SINDACO ED ASSESSORE BUSTO ARSIZIO – Al

termine della visita l’assessore regionale Galli ha consegnato

la Musei Card Lombardia al primo cittadino Antonelli ed

all’assessore Maffioli.

GALLI: RICONOSCIMENTO MERITATO PER MUSEI BUSTOCCHI – “Per i

musei di Busto Arsizio l’ingresso in questo circuito rappresenta

un riconoscimento meritato – ha aggiunto Stefano Bruno Galli – e

l’ipotesi della riorganizzazione delle istituzioni museali per

filiere consentirà ai cittadini e ai visitatori di seguire

percorsi più vicini ai loro interessi e alle loro sensibilità,

creando collegamenti e valorizzando le economie territoriali.

Anche i musei bustocchi potrebbero beneficiare di questa

riorganizzazione e inserirsi in filiere virtuose, che siano in

grado di valorizzarne gli alti contenuti culturali e

identitari”.

Redazione