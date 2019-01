SONDRIO. ROLFI IN VISITA ALLE CANTINE DI CHIURO

VINO VALTELLINESE SARÀ PROTAGONISTA DELLA LOMBARDIA OLIMPICA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 12 gennaio 2019 – “Il vino della Valtellina dovrà essere

uno dei protagonisti della Lombardia olimpica. Le olimpiadi

Milano-Cortina 2026 possono essere l’occasione per la

consacrazione definitiva del comparto agroalimentare lombardo.

La Regione Lombardia farà di tutto per vincere l’assegnazione e

per promuovere in maniera adeguata i prodotti che la

contraddistinguono”. Lo ha detto l’assessore regionale

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi che

ieri sera ha visitato tre cantine valtellinesi ed ha incontrato

i produttori affrontando le tematiche legate al settore

vitivinicolo.

BENE PRODUZIONE, AUMENTARE SUPERFICIE COLTIVABILE – “La

produzione sta andando bene – ha proseguito Rolfi durante la

visita a Chiuro alle cantine ‘Nino Negri’, ‘Rainoldi e ‘Pietro

Nera’ – ma ci sono alcune problematiche che voglio affrontare in

maniera decisa. Innanzitutto quella relativa alla frammentazione

fondiaria e alla necessità di aumentare la superficie

coltivabile. L’agricoltura di montagna è eroica e voglio

concentrare in queste zone la possibilità di ampliare i terreni,

anche per garantire la messa in sicurezza del territorio”.

NEL PROSSIMO PSR NUOVE MISURE PER VALORIZZARE VITIGNI AUTOCTONI

“La Regione Lombardia promuoverà, nel prossimo Piano di Sviluppo

Rurale – ha concluso l’assessore regionale all’Agricoltura –

misure specifiche per valorizzare i vitigni autoctoni, come la

Rossola. Sarebbe poi interessante poter realizzare un vivaio

della Valtellina, sui cui molti produttori vogliono puntare. In

Lombardia c’è molta attesa sul decreto enoturismo da parte del

governo. La sensibilità del ministro Centinaio ha accelerato

l’iter di approvazione che mi auguro si concluda a breve”.

Redazione