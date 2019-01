Trezzano. Si incendia canna fumaria di un ristorante, domata dai Vigili del Fuoco

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 11 gennaio 2019 – Questa sera, intorno alle ore 18.30, le fuliggini di una canna fumaria di un ristorante, adiacente al centro di arredamento Lops, lungo la Nuova Vigevanese, improvvisamente, forse per problemi al tiraggio e il conseguente aumento della temperatura, hanno scaturito all’altezza del tetto un improvviso incendio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti con alcuni automezzi e un’autoscala, riuscendo in breve tempo non solo a circoscrivere l’incendio, ma, anche a domarlo.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e ferita. Sul posto è giunto anche il Sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, con la Polizia Locale, che insieme ai Carabinieri della Compagnia di Corsico e ai Vigili del Fuoco, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’episodio.

Rallentamenti, si sono avuti lungo la Nuova Vigevanese e molti i cittadini preoccupati, che sui social, chiedevano infomrazioni.

V. A.