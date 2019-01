Uno sguardo sul 2019 tra Sondrio e Valmalenco

(mi-lorenteggi.com) Sondrio, 12 gennaio 2019 – Passate le feste tra Sondrio e Valmalenco si inizia a dare uno sguardo non solo alle attività, ovviamente invernali, previste in gennaio, ma anche a cosa ci aspetta nel 2019. L’estate è lontana, ma è già tempo di pensare al “Cantù Basket Camp”: ufficiali le date del “Mountain Camp”. Dal 30 giugno al 6 luglio a Chiesa in Valmalenco e Caspoggio, per i nati dal 2001 al 2011, dove non mancheranno le sorprese (info: cantubasketcamp@gmail.com ). Confermati anche i giorni della “Piega Malenca”. Dal 22 al 24 marzo in Valmalenco per un salto all’origine e alla libertà dello sci. Un fine settimana dedicato alla sciata a tallone libero, la più antica tecnica sciistica, con istruttori professionisti, eventi e piacere di stare insieme. Passando a febbraio, torna la tradizionale “Sagra di San Bello” a Berbenno di Valtellina, nei weekend dal primo al 16 febbraio. Si tratta di una manifestazione che, fin dal Medioevo, festeggia San Benigno De Medici, fondatore dell‘antico monastero nei pressi dei quali si organizza la sagra. La cui cucina, come tradizione, propone gallina e pollo in molte varianti (sagradisanbello.it) Gennaio invece è il mese perfetto per le ciaspolate, il modo per vivere la montagna nella maniera più semplice e naturale. Non sono richieste particolari competenze tecniche, serve solo tanta voglia di camminare, ascoltare la natura e godersi il panorama. E la La Valmalenco offre una serie di opportunità di ciaspolate con guida (al tramonto, sotto la luna piena…) grazie ai suoi rifugi. All’insegna del gusto invece le passeggiate o ciaspolate con degustazione di prodotti tipici organizzate a Lanzada: il fascino dei sentieri del fondovalle uniti ai profumi della cantina. Senza dimenticare che la Ski Area all’Alpe Palù in Valmalenco è perfettamente innevata e gli impianti sono tutti aperti (valmalencoskiresort.com). Ma in montagna non bisogna mai dimenticare di parlare di sicurezza. Anche per questo il CAI Valmalenco organizza sabato 12 gennaio, alle ore 18 presso l’oratorio di Lanzada, una serata sulla sicurezza in ambiente montano, a cura della scuola di scialpinismo CAI Valmadrera aperta a tutti: conoscere neve e valanghe, prevenire e ridurre il rischio e organizzare l’autosoccorso i temi. Infine segnaliamo la classica “Cronoscalata della Befana”. Domenica 13 gennaio, organizzata dalla Sportiva Lanzada, gara di sola salita che da Tornadri porta fino all’alpe Brusada (sportivalanzada.it, in caso di mancanza di neve si svolgerà a Campagneda).

