Grave incidente sulla Milano-Meda, un morto

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 13 gennaio 2019 – Stanotte, intorno alle ore 3.30, lungo la S.S. 35, Milano Meda, in direzione nord, nel tratto tra Binzago e Cesano Maderno, in un grave incidente ha perso la vita un 47enne.

Coinvolti nel sinistro anche una 16enne, una 26enne, un 21enne e un 47enne.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, tre ambulanze e due automediche. I feriti sono stati trasportati in codice verde e giallo all’ospedale San Gerardo di Monza e in quello di Desio.

Stando ad una prima ricostruzione, un veicolo, una Fiat 600, è rimasta coinvolta in un primo incidente con altri veicoli, uno di questi fuggito, ribaltatosi. Gli occupanti sono stati soccorsi da un tassista, che, è stato travolto e ucciso da una delle macchine, che sopraggiungevano. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei due incidenti.

V. A.