AGROALIMENTARE,ROLFI LOMBARDI SIANO AMBASCIATORI DELLA NOSTRA CUCINA REGIONALE

PRESENTATA GUIDA ‘INGRUPPO’, PROMUOVE 21 RISTORANTI TRA I GIOVANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2019 – “I primi ambasciatori della cucina

lombarda e dei nostri prodotti agroalimentari devono essere i

Lombardi stessi. Per questo, avere l’occasione di apprezzare un

piatto in un ristorante può rappresentare una esperienza

sensoriale e un momento culturale da ricordare, raccontare e

diffondere nell’interesse del nostro territorio”. Lo ha detto

Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi

verdi della Regione Lombardia, che, questa mattina, al Cafè

Trussardi di Milano, ha partecipato alla presentazione della

guida ‘InGruppo. Piacere a tavola 2019’.

FORMULA AD HOC – L’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere

l’alta cucina di 21 ristoranti lombardi a un pubblico nuovo e

giovane attraverso una formula che consente di consumare pasti

completi a un prezzo esclusivo.

PROMOZIONE TERRITORIO ATTRAVERSO ARTE CULINARIA – “Lo spirito di

questa idea – ha aggiunto Rolfi – si sposa perfettamente con la

filosofia della Regione Lombardia: vogliamo promuovere gli

straordinari prodotti del nostro territorio anche attraverso

l’arte culinaria che i nostri chef esercitano durante la

preparazione. Unire tutto questo a una offerta rivolta alle

giovani generazioni e a chi non è abituato all’alta cucina non

può che rappresentare un valore aggiunto che merita di essere

evidenziato”.

SICUREZZA E QUALITÀ LOMBARDE – “L’agroalimentare lombardo – ha

concluso l’assessore – è conosciuto e apprezzato in tutto il

modo per la qualità dei prodotti e per la sicurezza alimentare

che lo caratterizza”.