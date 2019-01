Bollate: Laboratori per bambini e ragazzi

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 14 gennaio 2019 – Si chiama Farfaruga – Lentamente s’impara a volare, ed è il progetto ideato dalla Cooperativa sociale Larcobaleno e realizzato in collaborazione con il Comune di Bollate. Si tratta di un pacchetto di uno o più laboratori finalizzati a rispondere alle tante domande di bambini e adolescenti, per aiutarli a capire come sono fatti, quali sono i loro desideri e le loro potenzialità. Il tutto partendo dai valori importanti di interscambio e inclusione e soprattutto dal concetto di darsi il tempo che serve per raggiungere i propri obiettivi. La presentazione del progetto si terrà il 23 gennaio dalle ore 18,45, nella sede dell’Associazione, in piazza Cadorna 8 a Bollate.

Ma vediamo di che laboratori si tratta:

Lego creator – 26 gennaio e 2 febbraio

Feel Manga – 1,8,15 e 22 febbraio, 1 e 15 marzo

Racconti tra le nuvole – 9,16 e 23 febbraio

I nostri figli e i loro eroi – 7,14,21 febbraio

Zentangle – 2 marzo

Imparare giocando – 16 marzo

I laboratori si terranno presso Larcobaleno in piazza Cadorna 8 a Bollate

Per orari, costi e iscrizioni:

mail: farfarugalaboratori@gmail.com;