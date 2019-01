Buccinasco. Quattro appuntamenti per la Giornata della Memoria

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 gennaio 2019 – Quattro appuntamenti a Buccinasco per ricordare e riflettere attraverso il teatro, il cinema e la musica. Non dimenticare per non ripetere.

Non dimenticare quello che accadde ad Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Buchenwald e gli altri campi di concentramento dove i nazisti rinchiusero oppositori politici, testimoni di Geova, protestanti dissidenti ed ebrei, operando arresti preventivi di persone con precedenti penali, di zingari, omosessuali disabili, prostitute e tutti coloro che a vario titolo venivano considerati “asociali”.

Morirono nelle camere a gas oppure per fame e malattie undici milioni di persone, di cui più di 6 milioni di ebrei. L’orrore dell’olocausto degli ebrei fu rivelato al mondo con l’ingresso delle truppe sovietiche ad Auschwitz il 27 gennaio 1945: “L’assemblea generale delle Nazioni Unite – dichiara l’assessore alla Cultura David Arboit – ha scelto simbolicamente il 27 gennaio come data per commemorare le vittime dell’Olocausto. Non dimenticare è un dovere morale per tutti i popoli, un dovere morale riconoscere la dignità di ogni essere umano: riconoscerla non solo a parole, ma nei fatti, nei gesti quotidiani di ognuno e nelle decisioni politiche dei governi”.

“Oggi più che mai è importante raccontare cosa avvenne – aggiunge Arboit – attraverso i linguaggi più diversi: i testimoni diretti purtroppo stanno scomparendo ma la loro memoria non deve essere cancellata. A Buccinasco, grazie alle nostre associazioni culturali e all’ANPI cittadina, non dimentichiamo: dal 20 al 27 gennaio avremo quattro appuntamenti significativi per riflettere insieme”.

Gli appuntamenti:

IL DIARIO DI ANNA FRANK… E ALTRE STORIE

Domenica 20 gennaio, ore 16 – Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) – ingresso 5 euro

Artènergia presenta lo spettacolo di Barbara Massa con Giulia Bacchetta

CORRI RAGAZZO CORRI

Venerdì 25 gennaio, ore 21 – Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) – ingresso libero

Film di Pepe Danquart presentato da Pino Nuccio (Gli Adulti)

SUONI E PAROLE PER NON DIMENTICARE

Sabato 26 gennaio, ore 21 – Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) – ingresso libero

Un evento straordinario con il NEFESH TRIO, a cura di APE in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Alda Merini” e il Clavicembalo Verde

FARFALLE

Domenica 27 gennaio, ore 16 – Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) – ingresso 5 euro

Messinscena Teatro presenta lo spettacolo di e con Andrea Robbiano

Redazione