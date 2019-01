Lissone. Falò di Sant’Antonio: appuntamento sabato 19 gennaio in Piazza Mercato

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 14 gennaio 2019 – Una tradizione che si rinnova. Suggestiva e sempre affascinante. Torna a Lissone, come ogni anno, la tradizione legata al Falò di Sant’Antonio dedicato al Santo abate, patrono dei contadini e degli allevatori e protettore degli animali domestici.

Patrocinato dal Comune di Lissone e organizzata dal Gruppo Alpini Lissone con la presenza del Corpo bandistico Santa Cecilia, l’appuntamento è per sabato 19 gennaio alle ore 20.45 in Piazzale degli Umiliati, meglio nota come Piazza Mercato.

Immancabile al centro della Piazza si accenderà il Falò di Sant’Antonio, col suo carico di aspettative legate storicamente alla salute e al ritrovamento degli oggetti perduti. Nel corso della manifestazione è inoltre prevista la distribuzione di panettone, thè e vin brulé al pubblico presente.

