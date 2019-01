Milano. Danneggiata la recinzione del cantiere del nuovo Giardino dei Giusti

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2018 – “A meno di due settimane dalla Giornata della Memoria siamo costretti a registrare il danneggiamento della recinzione del cantiere del Giardino dei Giusti al Monte Stella, un luogo dall’alto valore simbolico per la città e che svolge un’opera fondamentale a tutela della memoria. Al di là di cosa si pensi sul progetto di adeguamento del Giardino, che aspettiamo e di cui la città discute da tempo, sarebbe auspicabile che le diverse opinioni venissero manifestate in maniera civile, nel rispetto del luogo e della cultura di questa città”.

Così il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé in merito al danneggiamento della recinzione del cantiere del nuovo Giardino dei Giusti, l’area dedicata alla memoria degli uomini esemplari che si sono opposti a genocidi e ai crimini contro l’umanità.

Redazione