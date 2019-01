Nel Labirinto delle Paure – Pierfrancesco Majorino a Magenta – Mercoledì 23 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 14 gennaio 2019 – In occasione della recente pubblicazione de “Nel labirinto delle paure. Politica, precarietà e immigrazione” scritto dal sociologo Aldo Bonomi e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, il PD Magenta organizza una serata di presentazione del libro mercoledì 23 gennaio alle ore 21.15 presso il bar New Ideal (Viale Piemonte 10) con ospite uno degli autori: l’Assessore Pierfrancesco Majorino.

Una serata per riflettere insieme sui mutamenti radicali della società contemporanea e le paure generate dai grandi cambiamenti sociali, economici, politici, tecnologici e persino climatici degli ultimi anni.

Una modernità in polvere che necessita di nuove analisi e proposte.

Proprio per affrontare le sfide di oggi e di domani, è utile confrontarsi con chi, ogni giorno, amministra una delle realtà più complesse e dinamiche d’Italia: la Città di Milano.

