Perugino. L’adorazione dei Magi: chiusa con successo la mostra a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2019 – Grande successo della mostra “Perugino. L’Adorazione dei Magi” allestita a Palazzo Marino, che si è conclusa domenica 13 gennaio raggiungendo il traguardo di 103.844 visitatori in 44 giorni di esposizione, con una media giornaliera pari a 2.360 persone.Il tradizionale appuntamento natalizio con l’arte, giunto all’undicesimo anno, si conferma quindi per i milanesi e per i turisti in transito in città come uno dei momenti più attesi e uno degli eventi più partecipati durante le feste natalizie.

Promossa da Comune di Milano e Intesa Sanpaolo – partner istituzionale – con il sostegno di Rinascente, la mostra patrocinata dal MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è coordinata da Palazzo Reale e realizzata insieme alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, con il supporto del Comune di Perugia e della Regione Umbria, in collaborazione con le Gallerie d’Italia di Piazza Scala. L’organizzazione è affidata a Civita.

Redazione