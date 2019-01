PISTE CICLABILI, TERZI: 160.000 EURO PER LA BERGAMASCA SEGNO TANGIBILE DELLA VICINANZA A QUESTO TERRITORIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2019 – “Un segnale concreto di attenzione da

parte della Regione Lombardia nei confronti del nostro

territorio”. Lo ha detto l’assessore regionale alle

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, ringraziando

il collega di Giunta, Riccardo De Corato per lo stanziamento

complessivo di 900.000 euro per la messa in sicurezza e nuovi

interventi su diverse piste ciclabili”

“Di questi fondi – ha spiegato Terzi – 100.000 euro serviranno

per la realizzazione del collegamento tra Levate e Dalmine e

60.685 per interventi di messa in sicurezza delle piste

ciclabili di Romano di Lombardia. Investire nei percorsi

ciclopedonali significa tutelare i cittadini che scelgono di

mezzi alternativi all’auto, significa creare le condizioni per

una mobilità davvero sostenibile. Regione Lombardia sta mettendo

in campo risorse ingenti per una politica infrastrutturale che

riteniamo determinante non solo per la sicurezza dei cittadini,

ma anche più in generale per le opportunità connesse allo

sviluppo del turismo e di un indotto che fa bene all’economica

dei territori”.

