PISTE CICLABILI, VICEPRESIDENTE SALA: OLTRE MEZZO MILIONE DI EURO PER LA BRIANZA

Milano, 14 gennaio 2019 – Degli 890.460 euro stanziati oggi dalla

Giunta regionale per la realizzazione di nuove piste ciclabili e

per mettere in sicurezza quelle esistenti “oltre mezzo milione

di euro è stato destinato ai Comuni della Brianza per realizzare

nuove piste ciclabili che saranno realizzate entro il 2019. Tra

i Comuni coinvolti in questa manovra anche i brianzoli Monza,

Lissone e Giussano”. Lo ha sottolineato il vicepresidente di

Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione,

Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese

Fabrizio Sala, commentando la delibera approvata dalla Giunta

regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza Riccardo De

Corato.

SEGNALE FORTE – “Un segnale forte – ha rimarcato il

vicepresidente -, per agevolare i cittadini nell’utilizzo della

bicicletta in totale sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. In

un territorio come la Brianza ricco di aree verdi, questi

contributi incideranno anche sulla promozione di un turismo

ecosostenibile”.

GLI INTERVENTI IN BRIANZA – Ecco in dettaglio le opere

finanziate nei Comuni di Monza, Lissone e Giussano.

MONZA – L’intervento prevede la costruzione di una pista

ciclabile tra via Aquileia tratto viale Campania-via Monte Santo

e di viale Fermi tratto via San Quirico-via Buonarroti.

Permetterà di collegare passaggi non sempre facili su assi

stradali ad alta congestione veicolare, mettendo in sicurezza

itinerari già oggi utilizzati dai ciclisti.

Il progetto, oltre a creare nuovi tratti di piste ciclabili

laddove non esistenti, ricucendo tratti discontinui, vuole

mettere in sicurezza le piste ciclabili esistenti eliminando

situazioni di pericolosità.

LISSONE – L’intervento è situato nella zona sud ovest della

città, in corrispondenza dello svincolo della SS36 del Lago di

Como e dello Spluga e collega l’ambito urbano a una zona

densamente commerciale con elevatissimi flussi di traffico

veicolare, motociclistico, ciclabile e pedonale. Il percorso

ciclabile prende avvio dalla via Carducci, attraversa la rampa

della SS36 (direzione Lecco), sottopassa la strada statale,

prosegue in direzione del Centro Commerciale Esselunga

attraversando via Generale Giardino, prosegue ed oltrepassa

verso la via XXV Aprile (direzione Muggiò) per terminare in

corrispondenza dell’area a verde collocata di fronte al Centro

Commerciale Leroy Merlin (via Nuova Valassina).

GIUSSANO – Sono previsti quattro interventi su strade ad elevata

incidentalità dove sono stati rilevati particolari condizioni di

pericolo per i ciclisti:

– attraversamento ciclabile nella rotatoria di via 4 Novembre e

via Brianza: sarà installata una segnaletica luminosa a led (su

portale in Via Brianza, su palo in Via IV Novembre) in

corrispondenza degli attraversamenti ciclabili, nei due sensi di

marcia;

– pista ciclabile in via Brianza: l’intervento prevede la

realizzazione di un tratto ciclabile riservato e protetto di

circa 170 metri che unisca le piste esistenti su via Lario e su

via Statuto; il nuovo tratto si collegherà con la pista

ciclabile esistente di via Como, permettendo così di percorrere

in continuità e sicurezza il tratto che dal confine con Verano

Brianza porta a Mariano Comense;

– pista ciclabile in via Cantore, strada di quartiere a doppio

senso, che collega via De Gasperi con via Viganò, connettendosi

a tali arterie di scorrimento attraverso due intersezioni

semaforizzate. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto

ciclabile percorribile lungo l’intero sviluppo di via Cantore

(circa 650 metri) da via De Gasperi a via Viganò e la

ridefinizione dei punti di estremità;

– attraversamento ciclabile in rotatoria di via Prealpi:

l’intervento proposto è localizzato in corrispondenza della

rotatoria con via Beretta e la SP9 e ha per obiettivo la

realizzazione di un attraversamento ciclabile (dove ora è

presente un attraversamento per soli pedoni) sul ramo ovest di

via Prealpi. L’attraversamento sarà attrezzato con segnali

verticali di attraversamento ciclabile a quattro lanterne led

lampeggianti gialle con funzionamento continuo; ogni segnale

sarà alimentato da kit fotovoltaico indipendente.

La rete ciclabile di Giussano ha attualmente uno sviluppo

complessivo di 9,1 chilometri. Con gli interventi previsti i

tratti ciclabili si incrementeranno di circa 800 metri,

raggiungendo uno sviluppo complessivo di 9,9 chilometri.

