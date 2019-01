Seregno, sospesa la chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2019 – “Oggi il Vice Capo della Polizia Luigi Savina ha comunicato che, per volontà del Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni il provvedimento di chiusura del Distaccamento di Polizia Stradale di Seregno è stato sospeso in attesa di ulteriori approfondimenti.” Ne danno notizia l’on. Andrea Crippa, il sen. Emanuele Pellegrini e il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che dichiarano: “La sospensione della chiusura del Distaccamento di Seregno è il risultato del lavoro che abbiamo svolto in queste ultime settimane con il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, che fin da subito ha compreso l’importanza del presidio brianzolo”.

“Il distaccamento seregnese – proseguono Crippa, Pellegrini e Corbetta – è l’ultimo a nord della Provincia di Monza e Brianza e svolge un fondamentale compito di controllo del territorio in una zona densamente popolata e attraversata da importanti direttrici di traffico, come la Statale 36. La volontà di chiudere il presidio di Seregno è un’eredità dei precedenti Governi, la cui intenzione era di dirottare il personale seregnese alla nuova Questura di Monza e Brianza. Noi – concludono Crippa, Pellegrini e Corbetta – invece riteniamo che questo presidio di legalità debba essere mantenuto, perché rappresenta un valore aggiunto per l’efficienza delle forze dell’ordine sul territorio e quindi per la sicurezza dei cittadini”.

