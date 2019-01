Sparatoria a Baggio: fugge all’alt e investe poliziotto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 gennaio 2019 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.00, in via Rismondo, una traversa di via Forze Armate, due poliziotti del Commissariato Lorenteggio, impegnati in un servizio antidroga, hanno intimato l’alt ad una BMW, guidata da due nordafricani.

Il conducente della vettura, anziché fermarsi all’alt, ha tentato la fuga investendo uno dei due poliziotti, l’altro agente ha sparato alle gomme della vettura, impedendone la fuga in macchina. I due malviventi, poi, sono scesi dal veicolo e sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce, mentre, il poliziotto, ferito è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo.

V. A.