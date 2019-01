TRIENNALE MILANO. I TRE ARCHITETTI: FRANK LLOYD WRIGHT, MIES VAN DER ROHE, GIO PONTI

INCONTRO E PROIEZIONI LUNEDÌ 21 GENNAIO DALLE ORE 17.00 ALLE 21.30. INGRESSO LIBERO

Lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 17.00 al Teatro dell'Arte, la Triennale di Milano presenta in anteprima tre documentari prodotti da Rai Cultura per ricordare e celebrare alcuni dei grandi maestri dell'architettura del Novecento: Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe e Gio Ponti.

Le tre proiezioni, introdotte da un commento degli autori della rassegna, del curatore Michael Obrist e dello storico dell’architettura Fulvio Irace, saranno accompagnate dagli interventi di Massimo Iosa Ghini, Mario Cucinella e Salvatore Licitra che offriranno un ulteriore spunto di riflessione su queste tre importanti figure. In conclusione, un dibattito aperto al pubblico.

Programma:

17.00

Saluti e introduzione

Stefano Boeri, Presidente della Triennale di Milano

Piero Corsini, Responsabile Canale Rai 5 della Direzione Rai Cultura

Nene Grignaffini e Francesco Conversano, autori della rassegna

Michael Obrist, curatore della rassegna

Fulvio Irace, storico dell’architettura

Modera Silvia Robertazzi, curatrice Milano Design Film Festival

17.15 – 17.30

introduzione su Frank Lloyd Wright, a cura di Massimo Iosa Ghini

17.30 – 18.30

proiezione del documentario Frank Lloyd Wright

18.30 – 18.45

introduzione su Mies Van der Rohe, a cura di Mario Cucinella

18.45 – 19.45

proiezione del documentario Mies Van der Rohe

19.45 – 20.00

introduzione su Gio Ponti, a cura di Salvatore Licitra, responsabile dell’archivio Gio Ponti

20.00 – 21.00

proiezione del documentario Gio Ponti

21.00

Dibattito aperto al pubblico