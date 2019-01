Albairate è nel circuito nazionale della mobilità elettrica

Il Comune di Albairate si conferma, nell’ambito della Città Metropolitana di Milano, un paese all’avanguardia sul fronte delle buone pratiche ambientali, entrando pure nella mappa nazionale dei comuni che dispongono delle colonnine di ricarica per i moderni ed ecologici veicoli elettrici. La società Enel X, infatti, previo accordo con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Pioltini che ha concesso l’utilizzo del suolo pubblico, ha installato a sue totali spese due colonnine di ricarica: la prima in piazza Paolo VI a ridosso del centro storico, la seconda in via Carducci per coprire l’altra metà del paese. Ogni colonnina permette la ricarica simultanea di due veicoli. I proprietari di veicoli elettrici possono accedere attraverso un’apposita App di Enel (www.enelx.com) alla relativa mappa nazionale delle colonnine di ricarica per il rifornimento di energia. Nell’ambito del Gruppo Enel, è nata Enel X, la società dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica che ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione dei veicoli elettrici in Italia, attraverso un Piano nazionale per l’installazione delle infrastrutture di ricarica che vedrà la posa di circa 7 mila colonnine entro il 2020 per arrivare a 14 mila nel 2022. Il sindaco Giovanni Pioltini spiega: «Il Comune di Albairate si è reso disponibile all’installazione di due colonnine, per due ragioni: cogliere la sfida della mobilità sostenibile volta a favorire la circolazione delle auto elettriche a emissioni zero; le colonnine sono anche un importante strumento di attrazione e accoglienza turistica, in quanto la rete che sta creando Enel X tende a valorizzare i borghi più belli d’Italia come Albairate, sede tra le altre cose del Museo Agricolo». Il programma di Enel X prevede una copertura capillare in tutte le Regioni e contribuirà alla crescita del numero dei veicoli elettrici e ibridi circolanti.

Redazione